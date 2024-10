"Уолстрийт джърнъл": Сериозен пробив в системите за подслушване на САЩ

К итайски хакери са получили достъп до мрежите на американските доставчици на широколентови услуги и са получили информация от системите, които федералното правителство използва за разрешено от съда подслушване на мобилни устройства, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на "Уолстрийт джърнъл".

"Верайзън Къмюникейшънс" (Verizon Communications), Ей Ти енд Ти (AT&T) и "Лумен Текнолъджис" (Lumen Technologies) са сред телекомуникационните компании, чиито мрежи са били разбити при наскоро откритото проникване, пише в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на запознати със случая лица.

Изданието твърди, че хакерите може да са имали достъп в продължение на месеци до мрежовата инфраструктура, използвана от компаниите, за да си сътрудничат с разрешените от съда искания на властите в САЩ за предоставяне на комуникационни данни. Според вестника хакерите са имали достъп и до други структури от интернет трафика.

LATEST: US court wiretapping systems targeted in China-linked cyberattack, per WSJ



Chinese hackers infiltrated the networks of US broadband companies and extracted data from systems used for government authorized wiretaps. pic.twitter.com/M1ROCIB6No