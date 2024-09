Китай притесни семейства в САЩ, спря чуждестранните осиновявания

К итайското правителство съобщи, че прекратява програмата си за международни осиновявания. САЩ поискаха от Пекин да разясни как това решение ще се отрази на стотиците американски семейства, чиито молби са в процес на разглеждане.

Миналата седмица Мао Нин, говорител на китайското външно министерство, заяви, че Китай вече не разрешава международни осиновявания на деца от страната, като единственото изключение е кръвни роднини да осиновят дете или доведено дете.

