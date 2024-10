Еманюел Макрон: ЕС може да умре, има 2-3 години, за да предотврати пълната доминация на САЩ и Китай

В ашингтон и Пекин оставят Европейския съюз да изостава по отношение на икономиката, заяви френският президент Еманюел Макрон в песимистичен коментар.

„Прекалено много регулираме и недостатъчно инвестираме. В близките две-три години, ако следваме класическия си дневен ред, ще бъдем извън пазара“, предупреди той по време на дискусия в рамките на срещата „Глобален диалог“ в Берлин в сряда.

„ЕС може да умре, ние сме на прага на много критичен момент“, добави той.

Макрон: С тази политика САЩ заплашват Европа, трябва да отговорим

Френският президент заяви, че Европа изостава от Съединените щати и Китай по ключови въпроси като изменението на климата, изкуствения интелект, отбраната и сигурността.

Бившият президент на Европейската централна банка Марио Драги отправи подобно предупреждение в доклад, публикуван през септември, като заяви, че ЕС е изправен пред „екзистенциално предизвикателство“, ако не трансформира радикално икономиката си, за да повиши конкурентоспособността си.

Макрон заяви, че напълно подкрепя заключенията на Драги. Той заяви, че Европа трябва да побърза да ги приложи. „Мисля, че това е съвсем вярно, ние сме в риск“, каза той, цитиран от Politico.

