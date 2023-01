Конспиративните теории, свързани със срещата в Давос

Н аскоро приключи ежегодната среща на Световния икономически форум в Давос. По традиция в събитието взеха участие редица политически лидери, икономисти, бизнесмени, интелектуалци и журналисти. Форумът също така беше съпътстван от демонстрации на антиглобалисти и екоактивисти, които разкритикуваха представителите на корпоративния елит за бездействието им по отношение на борбата с климатичните промени.

Никак не е изненадващ фактът, че срещата се превърна в една от най-дискутираните теми в социалните мрежи. Голям брой публикации, споделени хиляди пъти, са свързани с конспиративни теории, според които участниците във форума са представители на тайно общество, контролиращо целия свят.

На какво се дължи популярността на подобни твърдения?

Историята на срещите в Давос

Световният икономически форум представлява международна неправителствена организация, създадена през 1971 г. от германския инженер и икономист Клаус Шваб. Първоначалното ѝ име е Европейски мениджърски форум. По инициатива на Шваб, през въпросната 1971 г. в Давос се събрали някои от водещите бизнес лидери от Западна Европа. Целта на събитието, проведено под патронажа на Европейската комисия, била да бъдат представени успешни управленски практики, част от които по това време вече се прилагали в САЩ.

Самият Шваб казал, че форумът ще помогне на „европейския бизнес да се изправи пред предизвикателствата на международния пазар“. Тук трябва да се отбележи, че в края на 60-те години на миналия век той развил т. нар. теория за заинтересованите държави. Според нея, за да се увеличи максимално потенциала на дадена фирма, нейните мениджъри трябва да се съобразяват с интересите не само на акционерите и клиентите, но и на служителите и държавата, в която тя е базирана.

1973 г. се оказала повратен момент в историята на Световния икономически форум. Именно тогава окончателно се разпаднала Бретън-Уудската система (международна система, съгласно която всички валути трябвало да са с фиксиран курс към долара, а доларът от своя страна – към златото). През същата година избухнала война между Израел и коалиция от арабски страни, предвождана от Египет и Сирия (т. нар. Война от Йом Кипур). През следващата 1974 г. на международния форум за пръв присъствали и политически лидери. По този начин обсъжданите на срещите теми постепенно започнали да преминават към сферата на политиката и глобалната икономика. За държавните ръководители форумите се превърнали в неутрална платформа, посредством която могат да преговарят и да изглаждат противоречията си.

Тайни срещи

Всеизвестен факт е, че на форума в Давос присъстват богати и влиятелни личности от цял свят. Те обсъждат широк кръг от теми – като климатичните промени, предизвикателствата пред глобалната икономика, както и начините за предотвратяване или прекратяване на въоръжени конфликти. Медиите отразяват голяма част от срещите между участниците, но някои от тях се провеждат зад затворени врати. Обсъжданите теми и постигнатите резултати пък остават в пълна тайна. Именно това е една от основните причини, поради които форумът в Давос стои в основата на редица конспиративни теории.

„Когато има подобна секретност е много лесно да запълним празнините с измислици“, отбелязва Катлийн Хол Джеймисън от университета в Пенсилвания, която е автор на голям брой изследвания, посветени на дезинформацията и фалшивите новини. Според нея броят на конспиративните теории нараснал драстично през 2020 г., когато избухна пандемията от COVID-19. Повечето от тях са свързани с твърденията, че представителите на глобалния елит се събират в Давос, за да изготвят план за намаляване на световното население. Поддръжниците им също така смятат, че ваксините и налагането на ограничителни мерки са само средства за ограничаване на правата и свободите на обикновените хора. Това не е особено изненадващо, добавя Джеймисън – в условията на кризи, популярността на конспиративните теории винаги се увеличава.

Между фактите и лъжите

Примерите за фалшиви новини, свързани с форума в Давос, са много. Според някои публикации, циркулиращи в интернет, Клаус Шваб публично подкрепил идеята да се декриминализират сексуалните контакти между деца и възрастни. Въпреки че това твърдение е откровена лъжа, то е споделено десетки хиляди пъти в „Туитър“ и „Фейсбук“. Според други, на международната среща бил отправен призив за избиването на милиони кучета и котки в името на борбата с климатичните промени. Почитателите на конспиративните теории не подминават и новия председател на Камарата на представителите в американския Конгрес Кевин Маккарти. Според тях, той бил избран за поста от участниците във форума в Давос още преди да бъде одобрен от членовете на Камарата.

Още по-странна е друга теория, която гласи, че глобалният елит иска да принуди хората по света да спрат да ядат месо и да го заменят с насекоми. В основата на това твърдение стои статия, публикувана в сайта на Световния икономически форум през юли 2021 г. В нея се отбелязва, че насекомите може да изиграят важна роля за изхранването на нарастващото световно население. Трябва да се отбележи, че през същата година ЕК одобри брашнените червеи като първото насекомо, което може да се използва като храна в ЕС.

„Потребителите решават сами дали искат да консумират насекоми, но това не е нещо ново, тъй като те вече са част от хранителния режим на много места по света“, заяви тогава Рафаел Перес, ръководител на екипа за нов храни в генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ към ЕК. Неговото изказване, обаче, не успя да промени мнението на хората, които смятат, че Брюксел възнамерява да наложи принудителна консумация на насекоми.

Конспиративните теории несъмнено са повод за тревога, тъй като могат да доведат до напълно реални прояви на насилие, отбелязва Александър Фридфелд, който се занимава с изследването на антиправителствения екстремизъм. „По този начин се създава образ на някакъв враг, който в очите на хората е отговорен за всичко лошо, случващо се по света. След като това се случи, след като повярвате, че определен човек или група са виновни за даден проблем, прибягването до насилие като средство за самозащита изведнъж започва да изглежда оправдано“, смята още Фридфелд.

