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Историческо постижение: Учен от INSAITспечели първия за страната ERC грант в инженерните и природните науки

Спечелването на ERC присъединява страната ни към „Шампионската лига на науката“

23 юни 2026, 15:52
Историческо постижение: Учен от INSAITспечели първия за страната ERC грант в инженерните и природните науки
Източник: INSAIT

Е вропейският научноизследователски съвет (ЕНС) обяви победителите в престижния конкурс за утвърдени учени – ERC Advanced Grants, част от програмата на ЕС за наука „Хоризонт Европа“, които имат потенциал за големи научни пробиви.

Безвъзмездното финансиране на стойност 838 милиона евро ще бъде предоставено на 319 европейски изследователи.

Един от тях е професор Бернхард Хойплер, който работи в българския Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Европа търси талант в науката

Това е първият грант от ЕНС за изследовател, базиран в българска приемаща институция в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.

Проф. Хойплер и неговият екип в INSAIT ще работят върху алгоритми за големи мрежи. Те ще разработят нови математически и алгоритмични инструменти, които да позволят ефективното прилагане на алгоритмите за оптимизация в големи мрежи.

Успешно е изградена мрежа от ВУЗ-ове в Европа за подготовка на докторанти по компютинг

Наименованието на проекта е: „Пълна оптимизация на мрежата (FullScaleOPT)“, а финансирането от ЕНС е на стойност 2,5 милиона евро за период от 5 години.

Преди да се присъедини към INSAIT, проф. Хойплер получава финансиране чрез ERC Starting Grant, което му позволява да се завърне в Европа от преподавателска позиция в САЩ и да ръководи изследователска група в Цюрих. Проф. Хойплер не крие, че е невродивергентен, и подчертава приноса на ЕНС за това да може да върши своята научна работа на най-високо ниво, съобразено с начина, по който функционира неговият мозък.

„Поздравявам всички 319 нови лауреати на ЕНС за утвърдени изследователи и сърдечно приветствам учените от Австралия, Канада и Съединените щати, които избраха Европа за осъществяване на своите научни изследвания. Тези проекти въплъщават духа на научните изследвания, който стимулира напредъка. Увеличаването на броя на заявленията от изследователи, установени извън Европа, показва, че инициативи като „Изберете Европа“, насочени към привличане и задържане на таланти, спомагат за засилване на привлекателността на Европа за най-добрите научни таланти в световен мащаб“, заяви европейският комисар по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева.

 

Източник: БГНЕС    
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