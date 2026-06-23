Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

М орска мина беше открита в морето в района на северния гръцки град Солун, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Мината е открита вчера сутринта на дълбочина от 28 метра при обход на пристанищната инфраструктура на шести кей на пристанището в Солун.

Бреговата охрана е подала информация към ресорната служба на военноморския флот, съобщава "Скай".

Колко опасни са за хората мините, плаващи в морето

Морската мина е вид скрито взривно устройство, поставено във водата с цел да повреди или унищожи плавателни съдове – военни кораби, подводници или търговски съдове. Тя се отличава от останалите морски оръжия по своята пасивност: мината не преследва целта си, а изчаква до момента, в който обектът влезе в обсега ѝ или влезе в пряк контакт с нея.

Историческите корени на морските мини се простират още в древността, но съвременното им развитие започва през XIX век. По време на Първата и Втората световна война те се превръщат в стратегически инструмент за блокада на пристанища и контрол върху ключови морски пътища. Тяхната ефективност се крие в психологическия ефект и огромните разходи за разминиране, които надвишават многократно цената на самото устройство.

Съществуват няколко основни вида морски мини според начина им на разполагане и действие:

контактни, котвени, дънни и плаващи.

Контактните мини експлодират при физически сблъсък с корпуса на кораба. По-модерните варианти, като акустичните или магнитните мини, използват сложни сензори, които регистрират звуковите вибрации или промените в магнитното поле, причинени от преминаващ съд, и детонират автоматично.

Опасността от морските мини е изключителна поради няколко причини. Първо, те са изключително трудно откриваеми, особено в мътни води или при сложен релеф на морското дъно. Второ, те остават активни десетилетия след края на военните конфликти, превръщайки се в „скрит враг“ за корабоплаването и риболовната индустрия. Дори „стари“ боеприпаси могат да запазят способността си за взривяване, което създава постоянна заплаха за цивилни кораби.

Освен материалните щети, морските мини имат опустошително въздействие върху морската екосистема. Експлозията под вода създава ударна вълна, която убива морски обитатели в радиус от стотици метри и разрушава естествени местообитания. Екологичната цена, съчетана с постоянната заплаха за човешкия живот и търговския трафик, превръща морските мини в едно от най-опасните и нехуманни оръжия в арсенала на съвременните военноморски сили. Поради тези причини международното право строго регулира тяхната употреба, като изисква задължително отбелязване на минните полета и незабавно разминиране след приключване на военните действия.