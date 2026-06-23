Свят

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

Брюксел и международни финансови институции зaлaгaт на по-добра транспортна и енергийна свързаност между Европа и Централна Азия

23 юни 2026, 16:35
ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия
Източник: iStock

Е вропейската комисия съобщи, че днес е сключила споразумения с международни финансови институции, от които се очаква да мобилизират до два милиарда евро за стратегически инвестиции в свързаност в региона на Черно море и Южен Кавказ.

На церемонията са присъствали министри на транспорта и висши представители от държавите от ЕС, Армения, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украйна и Узбекистан, както и представители на Г-7. Предвижда се участващите държави да съгласуват инвестициите и политическите действия в областите на транспорта, енергетиката, цифровата свързаност и търговията.

Участниците са се споразумели да повишат ефективността на Транскаспийския транспортен коридор и са поканили ЕК да предложи след оценка необходимите действия за подобряване на неговата конкурентоспособност. Инвеститорите в коридора отбелязват нарастващото му стратегическо значение като ефикасен път между Европа и Централна Азия, се посочва в съобщението.

Румъния и България - важен енергиен пункт на ЕС

  • Защо е ключов района на Черно море и Южен Кавказ?

Регионът на Черно море и Южен Кавказ представлява един от най-значимите геополитически и стратегически кръстопътища в съвременния свят. Той свързва Европа с Азия, служейки като мост между Каспийския басейн, Централна Азия и европейския пазар. Тази територия включва държави от Балканския полуостров, Източна Европа, Кавказкия регион и Турция, като всяка от тях играе роля в динамиката на международните отношения.

Исторически районът е бил сцена на сблъсък между империи, търговски интереси и културен обмен. През вековете Черно море е служило като основен транспортен коридор, докато Кавказ, със своя планински релеф и етническо многообразие, често е бил център на конфликти и сложни геополитически процеси. В съвременната епоха значимостта на региона се определя основно от неговата роля в енергийната сигурност. Черно море е жизненоважен излаз за енергийните ресурси от Каспийския регион към световните пазари. Нефтопроводите и газопроводите, пресичащи Кавказ, са ключов елемент в стратегията за диверсификация на енергийните доставки, намалявайки зависимостта от единни доставчици и повишавайки енергийната независимост на Европа.

Освен енергетиката, регионът е от критично значение за глобалната сигурност. Той се явява зона на интереси за големи регионални и световни сили, което често води до напрежение и военнополитически съперничества. Наличието на международни транспортни коридори, свързващи Каспийско море със Запада, превръща региона в център на логистични и търговски интереси. Контролът върху морските пространства и въздушното пространство над Черно море често става обект на интензивно наблюдение и рискови военни маневри, което подчертава необходимостта от диалог и международна стабилност.Южен Кавказ, от своя страна, остава регион с активни и замразени конфликти, чието разрешаване е от решаващо значение за мира в Евразия. Дипломатическите усилия, включително тези на международни организации, са насочени към овладяване на нестабилността и насърчаване на конструктивно сътрудничество между държавите. Стабилността в този район е пряко свързана с националната сигурност на много страни, включително България, която чрез участието си в международни формати за сигурност играе роля в поддържането на мира и диалога. В обобщение, съчетанието от енергийни ресурси, стратегическо местоположение и сложна историческа съдба прави региона на Черно море и Южен Кавказ незаменим фактор в глобалната политика и икономика.

 

Източник: БТА    
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