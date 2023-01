Грета Тунберг: Абсурдно е в Давос да слушаме главните виновници за климатичната криза

Е коактивистката Грета Тунберг заяви, че е "абсурдно" в Давос да слушаме позициите на главните виновници за климатичната криза, а не хората от челните редици в борбата за опазването на околната среда, пише британският в. "Гардиън".

"Лицата, отговорни за разрушаването на планетата, ни бомбардират с послания..., а трябва да чуем тези, които действително са засегнати от климатичната криза", призова Тунберг.

Climate activist @GretaThunberg urged IEA's Fatih Birol to stop the global energy industry from fueling carbon investments. 'As long as they ... continue to invest in fossil fuels, they will continue to throw people under the bus,' she warned https://t.co/4ClgB3TJ11 pic.twitter.com/J7wpKIesxd