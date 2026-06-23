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Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор на живо с трима членове на правителството за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект

По време на форума бяха обявени две правителствени инициативи — приложение за „справедлива цена" на основните храни и платформата СИГМА за прозрачност на обществените поръчки

23 юни 2026, 16:28
Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор на живо с трима членове на правителството за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект
Източник: Webit 2026

Webit 2026 започна тазсутрешната си програма по начин, който зададе тона на целия ден: на сцената първо излезе хуманоидният AI робот Робърт (Robert the Robot). Появата му не беше технологична демонстрация, а символичното начало на ерата на изкуствения интелект, разиграно в реално време — Робърт въведе ключовите теми на деня: интелигентност, автоматизация, сътрудничество между човек и машина и бъдещето на вземането на решения. Посланието беше недвусмислено: изкуственият интелект вече не е абстрактна концепция, а активен участник в бизнеса, управлението и обществото.

Основателят на форума д-р Пламен Русев изнесе програмната лекция „Следващото десетилетие ще бъде изградено от AI-native нации" — стратегически сигнал, че следващите глобални лидери може да не са най-големите държави, а най-бързите и най-адаптивните.

  • Разговор на живо с трима министри

Кулминацията на сутрешния блок беше дискусионният панел „Може ли България да се превърне в център за развитие и иновации в областта на ИИ за Европа?", проведен на български език. На сцената, заедно с робота Робърт, седнаха Иван Василев (министър на иновациите и дигиталната трансформация), Ива Петрова (министър на енергетиката) и Красимир Якимов (заместник-министър на икономиката и инвестициите). Въпросът беше смел: може ли България да стане хъб за развитие на ИИ, за deep tech инвестиции и мост между европейската регулация и бързото изпълнение.

  • Приложение за „справедлива цена" на основните храни

Заместник-министър Красимир Якимов обяви скорошно дигитално приложение за сравнение в реално време на цените на основни храни между веригите — с акцент върху прозрачността, а не таван на цените. Той представи и Централно координационно звено за стратегически инвестиции към Министерския съвет — едно гише за инвеститорите.

  • Министър Иван Василев представи СИГМА

Министър Иван Василев представи СИГМА — публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от МИДТ с помощта на ИИ. Платформата sigma.midt.bg дава безплатен достъп до данни за над 193 000 договора на стойност над 51 млрд. евро за периода 2020–2026 г., с ежедневно обновяване и отворен код — нагледен пример как ИИ може да служи на прозрачността и общественото доверие.

За Webit

Webit е една от водещите технологични и бизнес платформи в Европа, която вече над едно десетилетие събира на едно място лидери, инвеститори и създатели на иновации. Webit 2026: AI Business Dialogue се провежда в София на 23 юни 2026 г. в НДК — един ден, дванадесет индустрии и реални case studies от компании, преминали от пилотни проекти към измерима възвръщаемост.

Източник: Webit 2026    
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