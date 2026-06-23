Свят

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Американският президент отчете рекордни доставки и понижение на цената на суровината след напредък в преговорите с Иран

23 юни 2026, 16:51
Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат
Източник: Gettyimages

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че през Ормузкия проток вчера са преминали кораби, натоварени с рекордно голямо количество петрол - 19 милиона барела. В днешна публикация в социалната мрежа „Трут Сошъл“ (Truth Social) Тръмп подчерта също значението на спада на цените на петрола, предаде Ройтерс.

„Вчера през Ормузкия проток преминаха 19 милиона барела петрол –рекордно количество за всички времена. Цените на петрола се сриват, а светът е много по-безопасно място“, обяви американският президент Тръмп в публикацията.

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Цените на петрола се понижиха с над 3 на сто вчера, спадайки под 80 долара за барел, след информацията за напредък в преговорите между САЩ и Иран за постигане на окончателно мирно споразумение и постепенно възстановяване на доставките през Ормузкия проток.

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Междувременно Министерството на финансите на САЩ издаде общ лиценз, който разрешава производството, доставките и продажбата на суров петрол, както и на нефтохимически и петролни продукти с ирански произход до 21 август. 

Съгласно меморандума за разбирателство, подписан миналата седмица между Вашингтон и Техеран, САЩ са се съгласили да разрешат износа на ирански суров петрол, петролни продукти и производни, както и всички свързани с това услуги, включително банкови операции, застраховки и транспорт.

Източник: БТА    
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