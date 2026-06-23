Одисея в Сицилия: Всички пищни детайли от мега сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър

К огато 29-годишната Дуа Липа и 35-годишният британски актьор Калъм Търнър потвърдиха годежа си през юни 2025 г., целият свят знаеше, че сватбата им ще бъде истинско зрелище. Изпълнителката на мегахита „Radical Optimism“ обаче надмина и най-смелите очаквания с петдневно пищно тържество. То се превърна в истинска одисея на „сладкия живот“ (dolce vita), започнала от пропитото с музикално наследство кметство в Лондон и завършила в слънчевите исторически дворци на Сицилия. Сега Липа най-накрая разкри дългоочакваната си последна визия, слагайки край на месеците от спекулации, пише ELLE.

Сицилианската част от сватбата се оценява от авторитетното списание Vanity Fair на главозамайващите 1,75 милиона щатски долара (близо 2,5 милиона австралийски долара) и отразява метеорния възход в кариерите на двамата влюбени. Дуа Липа продължава да доминира световната музикална сцена, като нетното ѝ състояние в списъка на богатите на Sunday Times за 2026 г. се оценява на между 120 и 200 милиона долара. Междувременно Калъм Търнър е сочен за абсолютен фаворит в Холивуд за най-желания смокинг в киното – този на следващия Джеймс Бонд.

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Събота, 6 юни 2026 г. — Големият финал във Вила Валгуарнера

Певицата разкри официалната си сватбена рокля чрез една от характерните си дискретни публикации в Instagram, придружена само от краткия надпис: „Г-н и Г-жа“.

Спиращата дъха рокля Chanel Haute Couture по поръчка бележи исторически момент – това е първият булчински дизайн на Матийо Блази за модната къща. Ръчно изработена и прецизно бродирана в стените на легендарното ателие на адрес 31 Rue Cambon в Париж, роклята е отнела изумителните 1155 часа занаятчийски труд.

Дизайнът включва изящен корсет с деколте, украсен с оптично-илюзорни бижута (trompe l'oeil) и деликатни бродерии. Обсипан с 480 000 миниатюрни мъниста, прилепналият силует се разкроява драматично около коленете в разкошен двуметров шлейф, разшит с 25 000 снежнобели щраусови пера. По гърба на певицата се спускат каскадни редове от бижута, създаващи блестящ ефект на полилей при всяко движение.

Визията бе допълнена от шеметен 6-метров ръчно бродиран воал от тюл, изработен с перли, пера и апликации от органза, пресъздаващи поетични мотиви на птици и цветя – процес, изискващ още 3000 часа ръчна работа. Обувките на булката бяха бели сатенени обувки на ток, изработени по поръчка от Massaro. Младоженецът Калъм Търнър изглеждаше като истински британски шпионин в перфектно скроен костюм на Louis Vuitton, дело на креативния директор Фарел Уилямс.

Самата церемония се проведе във Вила Валгуарнера – бароково имение от XVIII век, разположено на скалистия сицилиански бряг в град Багерия. Мястото е известно със своето архитектурно оформление, наречено „Ключът на знанието“, и е собственост на енигматичната принцеса Витория Алиата ди Вилафранка (известна с това, че е превела „Властелинът на пръстените“ на Толкин на италиански).

Двойката си размени клетви под елегантна беседка, обградена от биологичните градини на имението, пред подбран звезден списък от гости. Веднага след това те бяха изненадани с изпълнение на живо на вечната класика „Your Song“ от дългогодишния приятел и дуетен партньор на Липа – сър Елтън Джон. Вечерта продължи с пищно италианско угощение, приготвено от шеф-готвача със звезда Мишлен Тони Ло Коко, съвместно с прочутия ресторант Osteria dei Vespri. Гостите се насладиха на традиционни сицилиански специалитети: паста анелети ала Норма, панеле, кроке, касате и пресни, хрупкави каноли.

Dua Lipa And Callum Turner Reveal Stunning Wedding Photos In Sicilyhttps://t.co/NjzmIuPWd0 pic.twitter.com/lnVlTH5wRU — Papers Planes (@papersplanes_) June 22, 2026

Средата на седмицата — Парти за добре дошли в Palazzo Gangi

Сицилианската приказка на двойката започна в сряда вечерта, когато те кацнаха в Палермо с частен самолет. За да си осигурят уединение за разкошния уикенд, те наеха два цели етажа от легендарния крайбрежен хотел Villa Igiea – същият, който феновете веднага разпознаха като ключова локация от хитовия сериал „Белият лотос“.

За организацията на мащабното многодневно събитие Дуа Липа се довери на Алесандра Грило – елитната италианска сватбена агентка, станала световноизвестна с организирането на сватбата на Киара Ферани.

Преди голямата церемония в събота, влюбените организираха парти за добре дошли в историческия дворец Palazzo Gangi. Построен от сицилианската аристокрация през XVII и XVIII век, бароковият дворец е послужил за декор на филмовия шедьовър на Лукино Висконти от 1963 г. – „Леопардът“ (Il Gattopardo).

Стъпвайки върху сложните мраморни подове с инкрустирани леопарди, Дуа Липа зашемети присъстващите с бяла рокля по поръчка от Bottega Veneta, проектирана от Луис Тротер. Визията включваше дълбоко изрязан гръб, характерната за бранда плетка intrecciato и пола тип „русалка“, изработена изцяло от бели пера. Певицата бе обсипана с висше бижутерийно изкуство от Bulgari: емблематичното колие Serpenti от розово злато с танзанити, оникс и диаманти, часовник Serpenti Secret, гривна Bulgari Tubogas и съответстващи обеци с рубини.

Като носталгичен поклон към класическия европейски нощен живот, сервитьорите разнасяха мартини, Aperol Spritz и цигари. Списъкът с гостите изглеждаше като културен алманах на съвремието ни: Чарли xcx, Марк Ронсън, Хари Стайлс и Донатела Версаче. Празненството предложи доза история сред блясъка – град Багерия, някога част от прословутия мафиотски „Триъгълник на смъртта“, днес е красиво възроден като рай от портокалови градини, фонтани и барокови църкви.

31 май 2026 г. — Официалният граждански брак в Лондон

Преди грандиозния италиански уикенд, любовната история стана официална там, където всичко започна – Лондон. На 31 май двамата сключиха брак на тиха церемония в историческото старо кметство на Мерилебон (Old Marylebone Town Hall). Мястото е пропито с британско рок наследство – именно там са се врекли легенди като Пол Маккартни, Ринго Стар и Лиъм Галахър. За гражданската церемония Липа заложи на вдъхновена от 60-те години визия: небесносин костюм по поръчка от Schiaparelli (намигване към емблематичния сватбен стил на Бианка Джагър), съчетан с обувки на висок ток от Christian Louboutin.

Изборът на Сицилия за голямото тържество е бил дълбоко личен. Островът отдавна е романтично убежище за двойката, която почиваше в Палермо през 2025 г. Местните собственици на заведения ги помнят с топлота – съдържателят на малкия бар Dal Barone сподели пред медиите, че двамата са прекарвали часове с местно вино и цигари, описвайки Дуа като „изключително земна и земна земна и дискретна“.

Въпреки че пътищата им се пресичат за първи път за кратко в лондонското River Cafe, романсът между Липа и Търнър пламва истински на парти на общ приятел в Лос Анджелис. Като в класически холивудски сценарий, двамата откриват, че по едно и също време четат една и съща книга – „Доверие“ (Trust) на Ернан Диас. Когато разбрал, че са стигнали до една и съща глава, Калъм Търнър се пошегувал: „Значи сме на едно мнение“. Две години по-късно те официално обърнаха нова страница в живота си – вече като съпруг и съпруга.