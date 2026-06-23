България

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

Министър Иван Шишков показа на брифинг картата на основните изградени магистрали у нас и допълни, че липсват много трасета

Стела Христова Стела Христова

23 юни 2026, 16:14

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М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков показа на брифинг картата на основните изградени магистрали у нас и допълни, че липсват много трасета, пише DarikNews.bg.

"Няма цялата магистрала "Струма", няма изграден път от Видин до София, единствено имаме магистрала "Тракия", а магистрала "Хемус" е с една голяма дупка по средата - дупката е по-голяма от това, което е изпълнено", каза той.

Шишков за магистралите: България е изключително изостанала

Шишков обясни, че магистралата от Русе към Велико Търново, която следва да бъде до "Маказа", в момента се строят първите два лота в начален етап.

Той каза още, че още лотове се строят от АМ "Хемус" "мъчително". "Пътят до Враца - един лот завършен, един лот се строи", каза още Шишков.

"Мъката, позорът, е пътят за Видин - това е мъката на хората и позорът на управлението. Там се строи изключително бавно и мъчително", заяви Шишков.

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"Държавата до този момент в годините назад сякаш не е присъствала в живота на държавата. Няма как ако си политик и управляващ, защото първото условие е да присъстваш и да живееш с проблемите на държавата, като че ли тези хора никога не са живели в държавата, не са се возили по пътищата, не са усетили, че картата е на дупки", каза той.

По думите му пътят от Враца към Монтана е в абсолютно начална фаза, пътят не е проектиран целия, има начални възлагания. Той определи тунела под "Петрохан" за истинската връзка между Видин и "Кулата", което също е в начална фаза. Магистралата до Северна Македония също е в начална фаза на проектиране.

"Наследството е бавно, мъчително, незапочнато строителство. Преди 3 години, когато беше нашият служебен кабинет е започнато възлагане на проектирането", обясни той.

Редактор: Стела Христова
Иван Шишков магистрали пътна инфраструктура строителство АМ Хемус АМ Струма
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