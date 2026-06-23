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Напрежение: НАТО вдигна изтребители заради руски ядрени бомбардировачи

Въпреки че страните от НАТО често вдигат изтребители по тревога, когато засекат руски самолети да летят близо до въздушното пространство на алианса, прелитането на бомбардировачи с ядрени способности близо до територията на НАТО обикновено се разглежда като тактика за сплашване – особено в Арктика

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юни 2026, 16:46
Напрежение: НАТО вдигна изтребители заради руски ядрени бомбардировачи
Изтребител F-35 Lightning   
Източник: iStock/GettyImages

Д ва модерни изтребителя на НАТО съпътстваха руски бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие с голям обсег, по време на това, което Москва нарече планиран тренировъчен полет в строго наблюдавания Арктически регион в понеделник.

Въпреки че страните от НАТО често вдигат изтребители по тревога, когато засекат руски самолети да летят близо до въздушното пространство на алианса, прелитането на бомбардировачи с ядрени способности близо до територията на НАТО обикновено се разглежда като тактика за сплашване – особено в Арктика, където НАТО е загрижен от нарастващото руско и китайско присъствие.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че няколко от неговите свръхзвукови бомбардировачи Ту-160 са извършили учебен полет над Баренцово и Норвежко море в понеделник.

Стратегическите бомбардировачи са били придружени от руски изтребители МиГ-31 по време на 16-часовия полет през международното въздушно пространство, съобщи Москва. „На определени етапи от маршрута стратегическите бомбардировачи бяха ескортирани от изтребители на чужди държави“, заяви руското правителство, без да уточнява повече детайли.

Висш военен служител на НАТО съобщи пред Newsweek, че два норвежки F-35 са реагирали на инцидента. Кадри, публикувани от руските власти, изглежда показваха поне един F-35 редом до руските самолети.

Норвегия, която е член на НАТО, разполага с повече от 50 изтребителя F-35, като малка част от тях са базирани във въздушната база Ебенес в северната част на скандинавската нация, гледаща към Норвежко и Баренцово море.

Норвегия споделя около 120 мили (около 193 километра) сухопътна граница с Москва, като норвежката територия свършва недалеч на запад от големите руски военни бази, струпани около арктическите градове Мурманск и Североморск. Те са дом на жизненоважните стратегически ядрени подводници, които Кремъл би разгърнал при ядрен конфликт.

Норвегия отдавна има система, която нарича „дежурство за бързо реагиране“, което означава, че Осло винаги разполага с двойка F-35, готови да излетят във всеки един момент, ако засекат непознат самолет. Норвежките военни споделят, че обикновено извършват около 40 мисии за бързо реагиране всяка година от името на НАТО, като двата F-35 са готови да бъдат във въздуха в рамките на 15 минути.

F-35 са американско производство изтребители от пето поколение, което в момента е най-модерният тип изтребители в експлоатация. Самолетите, известни като шесто поколение – които ще бъдат по-трудни за улавяне от радарните системи на врага, ще имат по-съвременни системи и ще интегрират по-тясно дроновете в начина си на работа – все още са в ранна фаза на разработка.

Приблизително една трета от страните членки на НАТО са купили или поръчали F-35.

Арктика е регионът в света, който е най-силно засегнат от климатичните промени, като топенето на ледовете отваря нови маршрути както за военния, така се за гражданския трафик. Повечето от осемте арктически държави са членове на НАТО, но Русия е доминиращата нация в региона. Москва е свикнала да оперира в суровите, безмилостни условия на Арктика; тя е изградила градове със значително гражданско население над Арктическия кръг, а не просто отдалечени, военни постове.

Кремъл активно се занимава с отварянето на бази от съветската епоха и изграждането на нови съоръжения в Арктика, докато Китай се обяви за „близка до Арктика“ държава.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
НАТО Русия Арктика изтребители F-35 ядрени бомбардировачи Норвегия военна сигурност въздушно пространство Ту-160
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