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Лавров: САЩ вече не са безпристрастен посредник за Украйна, Зеленски е „фюрер“

Руският външен министър заяви, че Москва е готова за преговори, но не отстъпва от условията си към Киев.

23 юни 2026, 16:28
Лавров: САЩ вече не са безпристрастен посредник за Украйна, Зеленски е „фюрер“
Източник: Getty Images

М инистърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че САЩ са се отклонили от ролята си на "безпристрастен посредник" в преговорите за прекратяването на войната в Украйна предвид нарастващите американски санкции срещу Русия, предадоха Франс прес и ТАСС.

"Що се отнася до САЩ, съдейки по техните действия, те изглежда вече са се отказали от всякакви претенции да играят ролята на безпристрастен посредник и вместо това поемат по същия курс за засилване на санкционния натиск срещу Русия, който следваше и администрацията на Байдън. Администрацията на президента Тръмп вече прие немалък пакет от санкции срещу Русия", заяви Лавров по време на кръгла маса с посланици от различни държави, на която беше обсъдена войната срещу Украйна.

"Европа откровено залага на терористичните методи на Зеленски. Те поощряват нанасянето на удари по граждански обекти дълбоко на руска територия, надявайки се по този начин да всеят паника и разделение в руското общество", отбеляза руският външен министър, цитиран от ТАСС.

Лавров: САЩ възпират Киев да приеме руските искания

Лавров изтъкна, че Русия е готова да възобнови мирните преговори с Украйна, но подчерта, че Москва не е променяла исканията си към Киев, които включват изтеглянето на украинските сили от останалата част на региона на Донбас, предаде Ройтерс.

Министърът нарече украинския президент Володимир Зеленски фюрер, когото "са назначили, като са го взели от самодейността". "Коментарите са излишни. Фюрерът си е фюрер. Назначиха го в ролята на фюрер, вземайки го от самодейността, но този образ се оказа прилепчив", отбеляза Лавров, коментирайки Зеленски и ситуацията около Украйна на срещата с чуждестранни посланици.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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