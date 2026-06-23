Свят

ЕС се готви за по-малко американска военна подкрепа: Кубилиус предупреди за риск за отбраната

Европа остава силно зависима от САЩ за дозареждане във въздуха, разузнаване и сдържане срещу Русия.

23 юни 2026, 16:58
ЕС се готви за по-малко американска военна подкрепа: Кубилиус предупреди за риск за отбраната
Източник: БТА

Е вропа трябва бързо да бъде готова да компенсира предстоящото изтегляне на американско оборудване или сили, които преди това са били предназначени за отбраната на континента, предупреди европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус, цитиран от Франс прес.

"Америка ще пренасочи възможности, по-специално материални възможности, към други региони на света. И ние трябва да сме подготвени“, заяви той в реч пред аудитория от представители на промишлеността и отбраната в Брюксел.

И това оттегляне "може да се случи скоро", добави Кубилиус.

Колко ще струва на Европа военната независимост от САЩ?

САЩ на Доналд Тръмп многократно са предупреждавали своите европейски съюзници, че те трябва да поемат по-голяма отговорност за отбраната на своя континент. Те потвърдиха тази своя позиция, като миналата седмица обявиха, че ще преразгледат военното си присъствие в рамките на шест месеца, по време на среща на министрите на отбраната от НАТО.

"Днес обаче Европа зависи в много голяма степен от САЩ по отношение на стратегически средства като дозареждане във въздуха или разузнаване от космоса", посочи Кубилиус. А без тях "ще бъдем по-слаби в отбраната си, по-слаби във възможностите си за сдържане", като рискуваме Русия да дойде да "тества" европейските способности за реакция, предупреди още той.

Кубилиус оцени разходите за европейците, свързани с такова укрепване на тези стратегически способности, на около 500 млрд. евро.

Еврокомисар: Европа да се готви за война

Такава сума може да дойде единствено от страните членки на ЕС, заяви той. Европейската комисия предложи да се заделят 131 млрд. евро за отбрана в следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз, който обхваща периода 2028–2034 г. Предстои държавите членки и Европейският парламент да дадат своето съгласие.

Според изчисленията на европейския комисар по отбраната, европейците ще отделят 7000 млрд. евро за отбраната си до 2035 г., в съответствие с ангажиментите, които са поели в рамките на НАТО.

Страните от Атлантическия алианс се ангажираха миналата година да отделят поне 5% от брутния си вътрешен продукт за разходи за сигурността до 2035 г.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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