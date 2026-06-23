На 85 години почина Джеймс Бъроуз - режисьор на „Приятели“ и „Фрейзър“

А мериканският режисьор и създател на телевизионни предавания Джеймс Бъроуз, който работи зад кулисите на „Приятели“, „Бар Наздраве“, „Такси“ и много други любими комедии, е починал на 85-годишна възраст, съобщи списание „Пийпъл“ в петък.

„Честваме изключителния живот и трайното наследство на Джеймс „Джими“ Бъроуз, който почина мирно днес, заобиколен от любящото си семейство“, каза семейството му в изявление. Времето и мястото на смъртта му не бяха разкрити.

Nel corso della sua carriera James Burrows ha vinto 11 Emmy e ha lavorato come regista, produttore e sceneggiatore in oltre 1.000 episodi di serie di successo.

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Бъроуз спечели 11 награди „Еми“ за постижения в телевизията и режисира повече от 1000 епизода на успешни програми, работейки като режисьор, продуцент и сценарист. Той беше сред ранните новатори на многокамерния ситком, когато плодовитата му кариера започна през 70-те години, режисирайки епизоди на „Шоуто на Мери Тайлър Мур“, „Лавърн и Шърли“ и „Шоуто на Боб Нюхарт“.

James Burrows, the acclaimed television director whose work helped define generations of American comedy, has passed away at the age of 85. His attorney, Tom Hoberman, confirmed that Burrows died peacefully surrounded by family. #DialoguePakistan #JamesBurrows #Television pic.twitter.com/RV89j615q4 — Dialogue Pakistan (@DialoguePak) June 20, 2026

Първата му награда „Еми“ дойде за режисурата на „Такси“ - новаторска комедия с участието на Дани ДеВито, Анди Кауфман и Тони Данза, посветена на грубия персонал на нюйоркска таксиметрова компания. Той режисира 236 епизода и е съсъздател на „Бар „Чиърс““ заедно с дългогодишния си сътрудник Джеймс Брукс, както и на сериала „Фрейзър“. Сред другите му успешни телевизионни предавания са „Теория за големия взрив“, „Майк и Моли“ и „Третата планета от Слънцето“.

Наскоро Бъроуз направи рядка крачка пред камерата, като изигра себе си в „Завръщането“ и се събра отново със звездата от „Приятели“ Лиса Къдроу за предаване, което се подиграва на живота зад кулисите при работата по ситкоми в Холивуд. „В продължение на повече от пет десетилетия Бъроуз беше един от най-влиятелните и обичани режисьори в историята на телевизията. Като легендарен режисьор, ментор и творческа сила, той помогна за формирането на поколения комедианти и донесе безмерна радост на зрителите по целия свят“, каза семейството му.