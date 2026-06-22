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От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда

20-годишната звезда взриви мрежата на Турция и стана първият футболист, роден извън пределите на Австралия, който бележи за страната на световно първенство

Александър Костадинов Александър Костадинов

22 юни 2026, 09:56
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Житейската история на новия герой на Австралия Нестори Иранкунда прилича на истински филмов сценарий. Младият нападател отбеляза ключов гол срещу Турция на Световното първенство по футбол и привлече вниманието на целия свят с невероятния си път от прашните улици до най-голямата спортна сцена.

20-годишният Иранкунда, който е собственост на германския гранд „Байерн“ (Мюнхен), е израснал далеч от блясъка на големите стадиони. Роден е в Танзания, в семейство с произход от Бурунди, което е било принудено да напусне родината си заради жестоките военни конфликти. Първите години от живота си момчето прекарва в бежански лагер, където футболът се играе единствено на импровизирани терени. Именно там започват да се открояват неговите изключителни качества - вродена техника и експлозивна скорост.

Когато семейството му се премества в Австралия, футболното му развитие поема по стремглаво възходяща линия. Преминава бързо през местните академии, за да стигне до професионалния футбол. Настоящият Мондиал се превърна в неговия голям бенефис - Иранкунда стана най-младият голмайстор за „кенгурата“ на световни първенства, след като отбеляза първия гол при победата с 2:0 над Турция във Ванкувър. Това постижение го направи и първия футболист, роден извън Австралия, който се разписва за страната на планетарен форум.

Младият нападател е известен и със своя артистичен характер на терена. В миналото той често имитираше Майкъл Джексън при празнуването на своите попадения, като през март дори носеше емблематичната бяла ръкавица, когато вкара гол срещу Кюрасао. Попадението му срещу Турция е просто поредният ярък миг в една вдъхновяваща история, която доказва, че с таланта и волята си едно момче може да извърви пътя от бежанския лагер до върха на световния футбол.

От лагера за бежанци до Световното – вижте новата сензация Нестори Иранкунда
11 снимки
Нестори Иранкунда
Нестори Иранкунда
Нестори Иранкунда
Нестори Иранкунда
Автор: Александър Костадинов
Нестори Иранкунда футбол Световно първенство Байерн Мюнхен Австралия нападател бежански лагер Танзания спортни постижения млади таланти
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