От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда

Житейската история на новия герой на Австралия Нестори Иранкунда прилича на истински филмов сценарий. Младият нападател отбеляза ключов гол срещу Турция на Световното първенство по футбол и привлече вниманието на целия свят с невероятния си път от прашните улици до най-голямата спортна сцена.

20-годишният Иранкунда, който е собственост на германския гранд „Байерн“ (Мюнхен), е израснал далеч от блясъка на големите стадиони. Роден е в Танзания, в семейство с произход от Бурунди, което е било принудено да напусне родината си заради жестоките военни конфликти. Първите години от живота си момчето прекарва в бежански лагер, където футболът се играе единствено на импровизирани терени. Именно там започват да се открояват неговите изключителни качества - вродена техника и експлозивна скорост.

Когато семейството му се премества в Австралия, футболното му развитие поема по стремглаво възходяща линия. Преминава бързо през местните академии, за да стигне до професионалния футбол. Настоящият Мондиал се превърна в неговия голям бенефис - Иранкунда стана най-младият голмайстор за „кенгурата“ на световни първенства, след като отбеляза първия гол при победата с 2:0 над Турция във Ванкувър. Това постижение го направи и първия футболист, роден извън Австралия, който се разписва за страната на планетарен форум.

Младият нападател е известен и със своя артистичен характер на терена. В миналото той често имитираше Майкъл Джексън при празнуването на своите попадения, като през март дори носеше емблематичната бяла ръкавица, когато вкара гол срещу Кюрасао. Попадението му срещу Турция е просто поредният ярък миг в една вдъхновяваща история, която доказва, че с таланта и волята си едно момче може да извърви пътя от бежанския лагер до върха на световния футбол.