Секретни файлове: 55 моряци са загинали на подводница, попаднала в капан за британски подводни кораби

П редполага се, че десетки китайски моряци са загинали, след като тяхната атомна подводница очевидно е попаднала в капан в Жълто море.

В доклад на Обединеното кралство се предполага, че плавателният съд е попаднал в капан, предназначен за улавяне на британски и американски подводни кораби.

Смята се, че капитанът на подводницата е загинал заедно с 21 други офицери, след като кислородната ѝ система е отказала.

Докладът гласи: "Разузнаването съобщава, че на 21 август по време на изпълнение на мисия в Жълто море е станал инцидент на борда".

"Инцидентът е станал в 08:12 ч. местно време и е довел до смъртта на 55 членове на екипажа: 22 офицери, 7 офицерски кадети, 9 старшини, 17 моряци. Сред загиналите е и капитанът полковник Xue Yong-Peng".

"По наше разбиране смъртта е причинена от хипоксия поради повреда в системата на подводницата. Подводницата се е ударила в препятствие с верига и котва, използвано от китайските военноморски сили за улавяне на американски и съюзнически подводници. Това е довело до повреди в системите, които са отнели шест часа за ремонт и изваждане на плавателния съд на повърхността. Бордовата кислородна система отрови екипажа след катастрофална повреда."

Пекин официално отрече загубата на подводницата 093-417 на китайските военноморски сили на НОАК, като отхвърли спекулациите като "напълно неверни".

