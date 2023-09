Тайван представи първата в историята подводница собствено производство

Т айван представи днес първата си в историята подводница собствено производство, предаде Ройтерс, като отбеляза, че това е магистрална стъпка в дългогодишния проект за укрепване на отбраната на острова срещу китайския военнноморски флот.

Островната държава, смятана от Китай за негова територия, заложи собствената си програма за подводници като ключова точка от амбициозния си проект за модернизация на въоръжените си сили с оглед на почти всекидневните военни учения, които китайската армия провежда в близост до нея в демонстрация на сила.

Президентката на Тайван Цай Ингвен, която даде начало на плана при заемането на поста през 2016 г., представи днес първата от осемте нови подводници в южния град Гаосюн.

"В миналото собственото производство на подводница се приемаше за невъзможна мисия. Но днес подводница, проектирана и произведена от хората на нашата собствена страна, стои пред очите ви", заяви тя, допълвайки, че това ще е изиграе съществена роля за повишаване способностите на флота за водене на "асиметрична война" (с оглед несъразмерната спрямо Китай военноморска сила на Тайван, бел. ред.).

Taiwan has launched its first domestically built submarine in a milestone for the self-ruled island’s defence capabilities.



Here's what you need to know about Taiwan’s defence strategy ⤵️ https://t.co/RtGUUFWPcP