Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

Актрисата заяви, че ще подаде жалба, макар да не вярва, че ще получи реална помощ

27 февруари 2026, 10:07
А ктрисата Катерина Евро разказа в ефира на предаването „Твоят ден“ за шокиращо висока сметка за електроенергия, която е получила за периода от 16 януари до 17 февруари. Поводът за разговора стана обявеното увеличение на средните фактури при трите електроразпределителни дружества – с около 8% при „Енергопро“, 4% при „Електрохолд“ и 6% при EVN. На този фон обаче редица потребители съобщават за многократно по-високи индивидуални сметки.

Катерина Евро разказа, че още предходният месец е получила необичайно висока фактура.„Миналият месец ми дойде доста висока сметка – 600 лева, 320 евро, нещо такова. Помислих си – може да съм превишила нещо. Но какво да пускам повече?“, сподели тя, цитирана от NOVA.

Новата фактура обаче я е шокирала още повече. „И днес ми идва сметка – 382 евро. Това са близо 800 лева. Обаче какво е това 800 лева? Аз просто живея сама, на един етаж от къща. Нищо не съм променяла“, заяви актрисата.

По думите ѝ през предходни години дори в най-студените зимни месеци сметките ѝ не са надхвърляли 430 лева. „Миналата година, когато е било минус 10, минус 12, минус 15 градуса, съм плащала по 400, максимум 430 лева. А сега – 800?“, пита тя.

Шокиращо: 1136 лв. за ток за жилище от 40 кв.м.

Катерина Евро живее в къща, но използва само един етаж, който поддържа на температура от 20 градуса. Освен това разполага с термопомпа и фотоволтаична инсталация.

„Имам 22 фотоволтаика на покрива на къщата ми. Когато е слънце, произвеждам доста ток – по 12–16 киловатчаса. Моята термопомпа е 4 киловатчаса. Би трябвало да не плащам почти нищо. Затова ги слагаме тези фотоволтаици – за да ни помага слънцето“, обясни тя.

Актрисата подчерта, че се стреми да бъде икономична. „Живея сама. Имам и газова печка, много често си готвя на газ. Не се палят лампи излишно. Много се съобразявам. Няма за какво да съм използвала извънредно повече ток“, каза тя.

Катерина Евро заяви, че ще подаде жалба, макар да не вярва, че ще получи реална помощ. „Аз знам, че няма да ми се обърне внимание, както и на повечето хора. Сигурна съм, че ще измислят нещо, за да не връщат пари. Нямам им доверие. От години мисля, че правят някакви неща, не знам точно какви, защото не разбирам“, каза тя.

По думите ѝ, дори да бъде извършена проверка, очаква стандартен отговор. „Може би ще дойдат да проверят електромера и ще ми кажат, че просто имам повече потребление. Не знам какво ще ми кажат“, допълни актрисата.

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

Най-голямото притеснение на Катерина Евро е за възрастните хора с ниски доходи. „Аз все още работя и си платих сметката веднага, защото не искам да ми изключат тока. Но които са с пенсии 250-300 евро - те как въобще живеят? Как се отопляват, как си купуват лекарства, как се хранят? Това е много тежко нещо“, заяви тя.

Актрисата отправи апел към държавата и регулаторните органи да извършат реален контрол и да защитят потребителите. „Държавата има възможност за първи път да си влезе в ролята и да свърши някаква работа. Да върне на хората парите, които са дали толкова много за ток“, заяви тя.

Макар да вярва, че лично ще се справи, Катерина Евро призна, че ситуацията я тревожи. „Аз ще се оправя. Имам син, ще ми помогне. Но много хора нямат такава възможност“, каза актрисата.

Случаят ѝ е един от многото, които предстои да бъдат проверявани, след като хиляди потребители сигнализираха за необичайно високи сметки за електроенергия. 

Източник: NOVA    
