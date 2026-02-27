Егоцентричните личности правят по-силно впечатление на живо, показват данни

Х ората със силно егоцентрични и грандиозни личности често вярват, че могат да убедят всеки в каквото пожелаят. Ново проучване показва, че те всъщност могат да постигнат това, когато говорят на глас. Но когато същите хора се опитат да убеждават чрез писане, аргументите им са по-слаби и не впечатляват читателите. Резултатите, публикувани в Journal of Research in Personality, показват, че убедителността им зависи силно от начина на комуникация.

Изследователите от десетилетия изучават грандиозния нарцисизъм като личностна черта. Тя се характеризира с силно егоцентрично, доминиращо и манипулативно поведение. Нарцисистите обикновено излъчват изключителна увереност, чар и силно желание да бъдат център на внимание. Заради тези особености те постоянно се стремят към по-висок социален статус и към възхищението на околните. Способността да влияят на чуждите мнения е много ценна за тях.

Изследване, ръководено от психолога Джошуа Д. Фостър от Университета на Южна Алабама, показва, че тези хора често правят добро първо впечатление и по-често заемат лидерски позиции, като притежават естествена харизма при публично говорене. В същото време писането изисква различен набор от умения. При слушане на реч хората често се влияят от повърхностни фактори като увереността, външния вид или ентусиазма на говорещия – това се нарича периферен път на убеждаване.

Източник: iStock/Getty Images

При четене на текст обаче вниманието се насочва към логиката и силата на аргументите, което е известено като централен път на убеждаване. Изследователите предполагат, че егоцентричните личности може да изпитват трудности именно при този по-аналитичен подход, защото често им липсва когнитивна емпатия и способност да отчитат гледната точка на аудиторията.

За да проверят хипотезата си, учените провеждат четири експеримента. В първия студенти изнасят кратки речи за това как университетът им може да се подобри. Преди това те попълват въпросник за измерване на грандиозен нарцисизъм и след това записват речите си на камера. Впоследствие други участници оценяват доколко речите са убедителни. Резултатите показват, че по-самоуверените и по-егоцентрични говорещи са възприемани като малко по-убедителни, като по-дългите речи също са получили по-високи оценки. При експериментите с писане участниците създават кратки есе аргументи по социални теми. Егоцентричните участници не отделят повече време за писане или редактиране и не създават по-дълги текстове. Въпреки че са много уверени в собствените си аргументи, читателите оценяват есетата им като по-малко убедителни. Голяма е разликата между самочувствието им и реалното качество на писането.

Изследователите заключават, че тези хора разчитат повече на естествения си чар при говорене, но пренебрегват логическата структура на писането. Те също така отбелязват някои ограничения на изследването и препоръчват бъдещи проучвания с еднакви участници и теми. Накрая учените предполагат, че тези личности са склонни към преувеличаване и изкривяване на истината, което допълнително ограничава убедителността на писмените им аргументи.

