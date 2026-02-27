Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

П ентагонът е свалил с лазерна система американски правителствен дрон в щата Тексас, предаде Ройтерс, като се позова на трима конгресмени.

Инцидентът е бил причината гражданската авиация на САЩ (Федералната авиационна администрация) да спре вчера полетите в района на Форт Ханкок, Тексас.

JUST IN: A U.S. military anti-drone laser system accidentally shot down a friendly Customs and Border Protection MQ-9 drone, valued at over $30 million, near the Mexican border. The FAA has closed airspace over Fort Hancock, Texas. - Reuters pic.twitter.com/XuUx2ht1hl — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) February 27, 2026

Пентагонът не коментира случая, но от гражданската авиация посочиха „специални съображения за сигурност“ в съобщението си относно ограниченията във въздушното пространство близо до мексиканската граница.

Мистериозни дронове все по-често са забелязвани в САЩ

Парламентаристите от Камарата на представителите на контреса на САЩ Рик Ларсън, Бени Томпсън и Андре Карсън, водещи демократи в комисиите, отговарящи за авиацията и вътрешната сигурност, заявиха в съвместно изявление, че Пентагонът е свалил дрон на митническата служба (Customs and Border Protection) и разкритикуваха липсата на координация.

Законодателите заявиха, че са предупредили преди месеци, че решението на Белия дом да отхвърли двупартийното предложение за обучение на оператори на дронове с цел решаване на проблеми с координацията „е било късогледство“. „Сега виждаме резултата от тази некомпетентност“, се казва в изявлението.