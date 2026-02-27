Новата звезда на Италия: 19-годишният Николо Филипучи триумфира на „Сан Ремо“

М ладият изпълнител Николо Филипучи победи в категорията за нови предложения на фестивала в Сан Ремо. Той спечели с парчето си „Лагуна“, предаде АНСА.

Филипучи е на 19 години и проби на музикалната сцена с участието си в 24-ото издание на музикалния риалити формат „Приятели“ в периода 2024-2025 г. Парчето, с което той спечели сега наградата в категорията за нови предложения на фестивала в Сан Ремо, разказва за едно емоционално пространство, съставено от спомени и приключили любовни истории. Според Филипучи всеки човек в даден момент от живота си се намира между миналото и настоящето и именно за това състояние разказва неговата песен.

Nicolò Filippucci è il vincitore della categoria Nuove Proposte di #Sanremo2026



Congratulazioni! 💐 pic.twitter.com/syhWOpdf5f — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 26, 2026

Николо Филипучи е роден през май 2006 г. в Кастилионе дел Лаго, но израства в Корчано. И двата града са в провинция Перуджа, в областта Умбрия. Родителите му за психотерапевтка и бизнес консултант. Завършва природонаучната гимназия в Перуджа.

Филипучи започва да свири на китара, когато е на седем години, а на девет години участва в първи музикален конкурс. Свири също така и на пиано. Зад гърба си има вече седем сингъла. Пее в стил поп.

Снощи в третата фестивална вечер в Сан Ремо на сцената се качиха като специални гости Ерос Рамацоти и Алиша Кийс. Рамацоти отбеляза 40 години, откакто спечели фестивала в категорията за големи изпълнители с парчето „А сега ти“.

Nicolò Filippucci è uno dei finalisti delle Nuove Proposte di #Sanremo2026. pic.twitter.com/UM0Mu5Kk4c — Trash Italiano (@trash_italiano) February 25, 2026

Съводещата на феста Лаура Паузини изпълни парчето на Майкъл Джексън Heal the World заедно с детския хор „Антониано“ и Хора на Кайвано. Хорът „Антониано“ си спечели световна слава с участието в телевизионното детско музикално предаване „Златната монета“. А Хорът на Кайвано идва от град Кайвано в района на Неапол, който в последните три години се трансформира, след като властите предприеха голяма операция за борба с престъпността след групово и системно изнасилване на две момиченца в изоставена спортна зала там.

Съводеща снощи на феста беше руската манекенка и актриса Ирина Шейк, която преди началото на фестивала, на пресконференция отклони въпроси, касаещи войната в Украйна, като заяви, че не иска да прави политически коментари.

Снощи бяха изпълнени отново останалите 15 от основната конкурсна програма, след като в предходните два дни първо бяха изпълнени всички 30 песни, а после само първа група от 15 песни.

Тази вечер фестивалът продължава с надпреварата във фестивалната категория за дуети на прочути кавъри, в която освен претендентите за голямата награда ще участват и още 30 известни италиански изпълнители и групи.