19-годишният Николо Филипучи покори сцената на „Сан Ремо“ в категорията за нови таланти. Докато младата надежда печелеше сърцата с „Лагуна“, суперзвездите Алиша Кийс и Ерос Рамацоти блясъкаха на сцената, а Ирина Шейк отказа политически коментари

27 февруари 2026, 10:32
Новата звезда на Италия: 19-годишният Николо Филипучи триумфира на „Сан Ремо“
Източник: iStock

М ладият изпълнител Николо Филипучи победи в категорията за нови предложения на фестивала в Сан Ремо. Той спечели с парчето си „Лагуна“, предаде АНСА.

Филипучи е на 19 години и проби на музикалната сцена с участието си в 24-ото издание на музикалния риалити формат „Приятели“ в периода 2024-2025 г. Парчето, с което той спечели сега наградата в категорията за нови предложения на фестивала в Сан Ремо, разказва за едно емоционално пространство, съставено от спомени и приключили любовни истории. Според Филипучи всеки човек в даден момент от живота си се намира между миналото и настоящето и именно за това състояние разказва неговата песен.

Николо Филипучи е роден през май 2006 г. в Кастилионе дел Лаго, но израства в Корчано. И двата града са в провинция Перуджа, в областта Умбрия. Родителите му за психотерапевтка и бизнес консултант. Завършва природонаучната гимназия в Перуджа.

Филипучи започва да свири на китара, когато е на седем години, а на девет години участва в първи музикален конкурс. Свири също така и на пиано. Зад гърба си има вече седем сингъла. Пее в стил поп.

Снощи в третата фестивална вечер в Сан Ремо на сцената се качиха като специални гости Ерос Рамацоти и Алиша Кийс. Рамацоти отбеляза 40 години, откакто спечели фестивала в категорията за големи изпълнители с парчето „А сега ти“.

Съводещата на феста Лаура Паузини изпълни парчето на Майкъл Джексън Heal the World заедно с детския хор „Антониано“ и Хора на Кайвано. Хорът „Антониано“ си спечели световна слава с участието в телевизионното детско музикално предаване  „Златната монета“. А Хорът на Кайвано идва от град Кайвано в района на Неапол, който в последните три години се трансформира, след като властите предприеха голяма операция за борба с престъпността след групово и системно изнасилване на две момиченца в изоставена спортна зала там.

Съводеща снощи на феста беше руската манекенка и  актриса Ирина Шейк, която преди началото на фестивала, на пресконференция отклони въпроси, касаещи войната в Украйна, като заяви, че не иска да прави политически коментари.

Снощи бяха изпълнени отново останалите 15 от основната конкурсна програма, след като в предходните два дни първо бяха изпълнени всички 30 песни, а после само първа група от 15 песни.

Тази вечер фестивалът продължава с надпреварата във фестивалната категория за дуети на прочути кавъри, в която освен претендентите за голямата награда ще участват и още 30 известни италиански изпълнители и групи.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Сан Ремо Николо Филипучи Музикален фестивал Победител Лагуна Нови предложения Поп изпълнител Италианска музика Специални гости Млад талант
