Rakuten Viber пуска AI подобрение на съобщенията

Rakuten Viber обяви старта на новата си функция „AI подобрение на съобщение“, която обещава да сложи край на неловките правописни грешки и лошо формулираните текстове.

Какво представлява новата екстра?

Функцията позволява на потребителите да прецизират, стилизират и превеждат своите съобщения директно в полето за писане, преди те да бъдат изпратени. С няколко клика дори най-разхвърляната чернова може да се превърне в стегнато и професионално съобщение.

Основни възможности на инструмента:

Корекция: Изчистване на правописни и стилистични неточности.

Тон на общуване: Настройване на изказа според ситуацията – от официален до приятелски.

Превод: Директен превод на текста на други езици в реално време.

Гъвкавост: Потребителите могат да използват първото предложение на AI или да генерират нов вариант, докато не останат доволни.

Сигурност и достъпност

Технологията зад тези подобрения е на OpenAI, но Viber гарантира високи стандарти за поверителност. Съдържанието на съобщенията не се използва за обучение на изкуствен интелект и се изтрива веднага след обработката му.

Новата функция е достъпна за всички потребители на мобилни устройства (iOS и Android), които използват версия на приложението над 27.0.0.

„Целта е хората да се фокусират върху същината на комуникацията, без да губят време в редактиране,“ споделят от компанията.

Това е поредната стъпка от AI стратегията на Viber след въвеждането на обобщенията на чатове и линкове. Следващата голяма иновация ще бъдат AI асистентите, които ще помагат още по-активно в ежедневните ни разговори.

За Rakuten Viber

Rakuten Viber е едно от най-надеждните и изтегляни приложения в света. Ние изграждаме значими връзки между хората като предлагаме безопасна среда за комуникация, в която да се наслаждават на ценните моменти със семействoто и приятелите си, да управляват успешно бизнеса си или да се посвещават на интересите си на едно място. Като суперприложение ние предоставяме на нашите потребители услуги, които задоволяват техните ежедневни нужди и правят живота им по-лесен.

Rakuten Viber е част от Rakuten Group, Inc, глобален технологичен лидер в областта на електронната търговия, финтех, дигиталното съдържание и комуникационните услуги.