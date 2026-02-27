Любопитно

При посещение в Уелс принцеса Кейт учтиво отказа автограф на фен поради кралския протокол, забраняващ подписи заради риск от фалшификации. Тя впечатли със стилна визия в бордо и подчерта значението на професионалното поведение по време на ангажименти

27 февруари 2026, 11:16
Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс очарова тълпата в Поуис, Уелс, появявайки се в стилен тоалет в цвят бордо малко преди националния празник на страната – Деня на Свети Давид (1 март). Кейт отдели време, за да поздрави присъстващите, а едно от взаимодействията ѝ с феновете припомни на случайните минувачи за малко известна част от кралския протокол, пише HELLO!

Докато се приближаваше към мъж от тълпата, който поиска автограф, Кейт бе принудена учтиво да откаже. „Не мога да се подписвам, много съжалявам. Мога обаче да се ръкувам с Вас“, каза му тя, докато двамата за кратко се прегърнаха. „Приятно ми е да се запознаем“, добави Кейт, преди да продължи към останалите почитатели на кралското семейство. Малко след това тя се върна, за да се снима с малкото момиченце на мъжа, докато той гордо наблюдаваше сцената.

На членовете на кралското семейство не е позволено да дават автографи, тъй като подписите им биха могли да бъдат използвани за фалшифициране. Твърди се, че крал Чарлз е нарушил този протокол през 2010 г., когато се разписа върху лист хартия за пострадал от наводненията в Корнуол, отбелязвайки просто „Чарлз 2010“.

В миналото той също е бил засичан да отклонява молби за автограф с думите: „Съжалявам, не ми е позволено да правя това.“ Кралският протокол гласи още, че техни височества трябва да се въздържат и от селфита с фенове – правило, което обаче е нарушавано нееднократно.

Принц Хари веднъж призна пред почитател, че „мрази селфитата“ по време на посещение в Австралийския военен мемориал в Канбера. „Сериозно, трябва да се откажеш от този навик. Знам, че си млад, но селфитата са нещо лошо. Просто си направи нормална снимка!“, посъветва той фена.

От кралските особи се изисква също да свеждат до минимум публичните прояви на близост, както обяснява Емили Наш, редактор „Кралско семейство“ в списание HELLO!.

Източник: Getty Images

„Почти винаги ги виждаме на снимки по време на официални ангажименти – те са на „работа“ и би било непрофесионално да се държат за ръце. Освен това трябва да се ръкуват с огромен брой хора, така че освен въпрос на етикет, това е и практично решение“, споделя тя. „Знаем, че са много привързани един към друг и това понякога проличава в по-неформални моменти, на спортни събития или подобни прояви, но не бихте очаквали да го демонстрират в официална обстановка.“

Принцът и принцесата на Уелс не пестяха усмивките си, докато разговаряха с жителите на Поуис в четвъртък. Кейт изглеждаше изключително шик в палто с двуредно закопчаване и черни копчета, съчетано с блуза в същия цвят и плисирана макси пола. Тя бе допълнила визията си с кожени ботуши на ток, златни обеци и значка с нарцис – националното цвете на Уелс, което традиционно се носи на Деня на Свети Давид.

Кейт Мидълтън в Уелс: Стилен тоалет и кралски протокол
15 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

Уилям бе плътно до нея, облечен в син панталон, кафяво сако, тъмносин пуловер върху бяла риза с вратовръзка и негова собствена значка с нарцис. Двамата посетиха обществения център „Висящи градини“ (The Hanging Gardens), художествената галерия „Ориел Дейвис“ и културния център „Хафан йр Афон“.

