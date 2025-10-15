Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Д ве нови експлозии бяха чути днес в центъра на афганистанската столица Кабул, съобщиха журналисти от "Франс прес" на място, на фона на сблъсъците между Афганистан и Пакистан.

Говорителят на афганистанското талибанско правителство Забиула Муджахид заяви, че са експлодирали резервоар с петрол и електрически трансформатор, което е предизвикало пожари в Кабул.

Пакистан затвори границата с Афганистан след тежки престрелки

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради, засегнати от експлозиите, съобщиха журналистите на AФП.

В четвъртък миналата седмица столицата на Афганистан бе разтърсена от две мощни експлозии. Тези експлозии, за които талибанското правителство обвини Пакистан, станаха прелюдия към смъртоносни сблъсъци по афганистанско-пакистанската граница, които продължават и днес.