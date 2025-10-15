Свят

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради

15 октомври 2025, 16:53
Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул
Източник: AP/БТА

Д ве нови експлозии бяха чути днес в центъра на афганистанската столица Кабул, съобщиха журналисти от "Франс прес" на място, на фона на сблъсъците между Афганистан и Пакистан.

Говорителят на афганистанското талибанско правителство Забиула Муджахид заяви, че са експлодирали резервоар с петрол и електрически трансформатор, което е предизвикало пожари в Кабул.

Пакистан затвори границата с Афганистан след тежки престрелки

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради, засегнати от експлозиите, съобщиха журналистите на AФП.

В четвъртък миналата седмица столицата на Афганистан бе разтърсена от две мощни експлозии. Тези експлозии, за които талибанското правителство обвини Пакистан, станаха прелюдия към смъртоносни сблъсъци по афганистанско-пакистанската граница, които продължават и днес.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Афганистан Кабул Експлозии Пакистан
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Последни новини

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 16 минути

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Любопитно Преди 1 час

NetInfo се включва в надпреварата с четири проекта, част от портфолиото на компанията

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Остър конфликт между галеника и еманципираната Цвети ще разтърси Къщата

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Свят Преди 1 час

Намалението обхваща 2180 продукта

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Свят Преди 1 час

Даниел Стърн е бил приет по спешност в болница след медицински инцидент по-рано този месец

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

<p>Мирчев призна, че е писал есемеси на Борисов - и обясни защо</p>

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

България Преди 1 час

Разменените съобщения между лидера на ГЕРБ и Ивайло Мирчев предизвикаха остри реакции в парламента и нова вълна от обвинения

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Теодор-Чикагото и Гизем се присъединяват към новите си племена

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Британският министър-председател сър Киър Стармър заяви, че ще публикува ключови свидетелски показания по проваленото съдебно преследване на двама британци, обвинени в шпионаж за Китай

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

България Преди 2 часа

Растежът на икономическата активност в България се ускорява

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Любопитно Преди 2 часа

В съдебните документи мъжът заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозен и висококласен начин на живот“

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 3 часа

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Свят Преди 3 часа

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

Любопитно Преди 3 часа

Твоята концентрация, памет и настроение страдат тихо – открий кои ежедневни действия могат да ти навредят и как да ги избегнеш

<p>Ключово решение за 8-и блок на АЕЦ &quot;Козлодуй&quot; предстои до месец</p>

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена

България Преди 3 часа

Процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително

<p>Арести в&nbsp;Драматичния театър Пловдив</p>

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

България Преди 3 часа

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар"

Всичко от днес

