„Фалшива новина, не е истина“: Пинк опроверга слуховете за раздяла със съпруга си

П инк и съпругът ѝ Кери Харт са се разделили след 20 години брак, съобщи източник пред изданието PEOPLE.

Представител на Пинк не коментира информацията. От своя страна представител на Харт не отговори веднага на запитването на PEOPLE за коментар. Малко по-късно обаче самата изпълнителка реагира публично и категорично отрече твърденията.

В следобеда на четвъртък, 26 февруари, тя публикува видеоклип в профила си в Instagram, в който опроверга появилата се информация.

„Току-що бях предупредена за факта, че съм разделена със съпруга си“, казва тя във видеото. „Не знаех. Благодаря ви, че ме уведомихте. Бихте ли искали да кажете и на децата ни? Моите 14- и 9-годишни също не знаят.“

Pink speaks out on Carey Hart split speculation after 20 years of marriage https://t.co/5kI0pdwpdQ pic.twitter.com/UPJkjjIrKT — Page Six (@PageSix) February 26, 2026

Тя продължава: „Искате ли да говорим за моите постижения или искате да говорим само за предполагаемите ми неуспехи? Така че фалшива новина, не е истина. Обичам ви всички.“

46-годишната изпълнителка на „Trustfall“ и 50-годишният бивш професионален състезател по мотокрос имат две деца – 14-годишната дъщеря Уилоу Сейдж и 9-годишния син Джеймсън Муун.

Двамата се запознават по време на летните X Games през 2001 г. във Филаделфия. Пинк, родена като Алесия Мур, и Харт поддържат връзка в продължение на няколко години, преди той да ѝ предложи брак през 2005 г. Сватбата им се състои в Коста Рика през януари 2006 г. Две години по-късно двойката обявява първата си раздяла.

Въпреки това Пинк и Харт запазват добри отношения. Той дори участва в музикалното видео към хитовия ѝ сингъл „So What“, вдъхновен от раздялата им. През пролетта на 2009 г. двамата разкриват, че са се помирили и са възобновили връзката си.

„Възстановяваме се“, заявява Харт пред PEOPLE през април същата година. „Понякога трябва да направиш няколко крачки назад, за да продължиш напред.“

През 2021 г. Пинк даде откровен поглед към личния и семейния си живот – както у дома, така и по време на турнета – в документалния филм „Всичко, което знам досега“, излъчен по Prime Video.

Същата година в статия за PEOPLE певицата, която в момента е номинирана за въвеждане в Залата на славата на рокендрола, говори открито за възходите и спадовете в брака си. Тя разкри, че двамата с Харт са посещавали както индивидуална терапия, така и семейни консултации.

Pink and Carey Hart sparked split speculation before shock separation report https://t.co/gopUBkA1zZ pic.twitter.com/LhYnYllrk4 — Page Six (@PageSix) February 26, 2026

„Дългосрочните връзки не са лесни. Много по-лесно е да останеш в стабилните дни и да прескачаш от връзка на връзка, защото тогава не е нужно да решаваш проблемите, които се повтарят. В крайна сметка трябва да се поправиш; не можеш да поправиш другия човек. Така че може да бъде предизвикателство и има добри дни, и има лоши дни“, казва тя пред PEOPLE.

По това време Пинк допълва: „Мисля, че е невъзможно да се очаква, че ще се развиваш със същото темпо като друг човек в същата посока. Така че е необходима работа, за да се предефинира кое е важно. Не искам да разбивам семейството си. Това беше основната ми цел, тъй като имах разбито семейство. Понякога трябва да се откажеш. Не можеш да умреш на всяка планина.“

През 2023 г. тя отново коментира пред PEOPLE как двамата успяват да преминават през трудните периоди заедно.

„Той и аз сме до степен независими. Вероятно затова останахме заедно толкова дълго, защото можем да живеем напълно отделно и след това да бъдем заедно“, казва Пинк. „Нямаме нужда един от друг. Ние избираме един друг.“