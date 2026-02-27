България

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

Близките на единия изчезнал рибар изразяват съмнения за липса на комуникация с институциите и призовават властите да продължат издирването на потъналия риболовен кораб

27 февруари 2026, 07:47
С емейството на третия рибар от потъналия край Маслен нос кораб настоява търсенето на изчезналите да не спира. То изразява съмнение, че е направено всичко възможно за откриването на хората, и се оплаква от липсата на комуникация с институциите. Междувременно Националният борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт ще установява причините за потъването на плавателния съд, пише NOVA.

 

Илияна вижда за последен път баща си Людмил вечерта преди да отплава с риболовния кораб на капитан Христо Спасов. "На 18-и дойдоха гранични полицаи, взеха номера му и казаха, че корабът е потънал", разказва Илияна Мутишева.

"В 8:40 часа е имало сигнал, от 8:43 са в неизвестност", твърди Людмила Мутишева. 

Ние вярваме, че нашите близки са живи, казаха роднини на моряците на пресконференция днес

Никой повече не е направил опит за контакт с близките на Людмил Мутишев."Не знам вече кой ден е. Никой досега не ни се е обадил да каже къде ги издирват и какво става", заяви Людмила.

"Никой не ни е търсил. Ние търсихме военноморските сили. Казаха ни: "Ако искате - влезте вие, търсете баща ви!", твърди Илияна. 

Това поражда съмнения у двете сестри. По думите им "нещо се прикрива". Според тях телата на рибарите може да са "вътре в потъналия кораб". 

Людмил Мутишев е опитен рибар и досега не е имал инциденти. "Баща ми не е  рибар от вчера! Има над 30-годишен опит. Подобни случаи въобще не е имало. Той като работник е влязъл да си изкарва прехраната", твърди Людмила. 

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

Според нея капитан Христо Спасов също не би рискувал, ако не е бил сигурен, че всичко е наред.

"Баща ми е със сина си. Никой баща не би посмял да направи това", категорична е Людмила. 

Двете жени настояват търсенето да продължи. "Те може би да са мъртви, но властите са длъжни да ги извадтя. Не могат да ги оставят там. Поне да ги погребем, за да знаем. Така какво чакаме - и ние не знаем!", споделя Людмила. 

Източник: NOVA    
