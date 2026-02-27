Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Ц ентралата е под руски контрол от началото на войната. В момента тя не произвежда електроенергия и разчита на външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво и да не се стигне до сериозен инцидент.
Русия и Украйна многократно си отправиха взаимни обвинения, че излагат на риск безопасността на съоръжението чрез военни действия в близост до него.
Another IAEA-brokered local ceasefire is now in effect to enable restoration of the 330 kV backup power supply to the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 27, 2026
“Demining activities are ongoing to ensure safe access for the repair teams,” Director General @RafaelMGrossi said. pic.twitter.com/wqRGs2Fipv
Подобно локално примирие беше договорено и миналата година, когато електропроводите бяха прекъснати за седмици и централата разчиташе на аварийни дизелови генератори. Последното примирие бе постигнато със съдействието на ръководителя на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.
Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод
Руски представители заявиха, че един от външните електропроводи остава в експлоатация, а ремонтът на повредените ще продължи най-малко седмица. По техни данни нивата на радиация са в нормални граници.
An oil depot in occupied Luhansk was hit again overnight. Reports also indicate strikes near Alchevsk targeting the Cherkaska 220kV substation in Lozivskyi. pic.twitter.com/5DA9F0OJCO— LIMON 🇮🇷 (@limondar0) February 27, 2026
От украинска страна засега няма официален коментар.
Контролът и управлението на централата остават сред спорните въпроси в рамките на бавно напредващите мирни преговори с посредничеството на САЩ, които се очаква да бъдат подновени в Женева идния месец.