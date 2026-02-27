Свят

Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Локалното спиране на огъня е в сила, централата е под руски контрол и зависи от външно електроснабдяване

27 февруари 2026, 10:56
Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Ц ентралата е под руски контрол от началото на войната. В момента тя не произвежда електроенергия и разчита на външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво и да не се стигне до сериозен инцидент.

Русия и Украйна многократно си отправиха взаимни обвинения, че излагат на риск безопасността на съоръжението чрез военни действия в близост до него.

Подобно локално примирие беше договорено и миналата година, когато електропроводите бяха прекъснати за седмици и централата разчиташе на аварийни дизелови генератори. Последното примирие бе постигнато със съдействието на ръководителя на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод

Руски представители заявиха, че един от външните електропроводи остава в експлоатация, а ремонтът на повредените ще продължи най-малко седмица. По техни данни нивата на радиация са в нормални граници.

От украинска страна засега няма официален коментар.

Контролът и управлението на централата остават сред спорните въпроси в рамките на бавно напредващите мирни преговори с посредничеството на САЩ, които се очаква да бъдат подновени в Женева идния месец.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Запорожка АЕЦ Руско украинска война Ядрена безопасност Руски контрол МААЕ Електроснабдяване Примирие Военни действия Мирни преговори Рафаел Гроси
Последвайте ни

По темата

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

„Фалшива новина, не е истина“: Пинк опроверга слуховете за раздяла със съпруга си

„Фалшива новина, не е истина“: Пинк опроверга слуховете за раздяла със съпруга си

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Най-големият SUV на Porsche изоставя тока, ще разчита на V6 и V8

Най-големият SUV на Porsche изоставя тока, ще разчита на V6 и V8

carmarket.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 18 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 14 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 14 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

България Преди 14 минути

Божанов посочи, че шефката на ВиК холдинга е съпруга на Деньо Денев, временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Снимката е илюстративна

„Айде отваряй касата“: Мъж заплаши с нож жена и ограби денонощен магазин в София

България Преди 34 минути

Мъжът е заловени обвинен за грабежа

.

Новата звезда на Италия: 19-годишният Николо Филипучи триумфира на „Сан Ремо“

Любопитно Преди 50 минути

19-годишният Николо Филипучи покори сцената на „Сан Ремо“ в категорията за нови таланти. Докато младата надежда печелеше сърцата с „Лагуна“, суперзвездите Алиша Кийс и Ерос Рамацоти блясъкаха на сцената, а Ирина Шейк отказа политически коментари

<p>&bdquo;Възраждане&ldquo;: Гюров отказва да отговори на въпроси за безводието</p>

„Възраждане“: Андрей Гюров отказва да отговори на въпроси за безводието, защото смята, че не е негов ресор

България Преди 57 минути

Петър Петров посочи, че в питането си е очертал проблеми, засягащи седем министерства, отговарящи пряко за проблема с липсата на вода и проблемите по ВИК мрежата

Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар

Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар

Свят Преди 1 час

Той е издъхнал в резултат на вдишване на дим, след като в сряда е бил застигнат от пожар в плевня

Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Свят Преди 1 час

Исламабад обяви състояние на „открита война“, след като пакистански изтребители бомбардираха Кабул и Кандахар; Москва призова за незабавно прекратяване на огъня

<p>ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, отговорни за&nbsp;ареста на Коцев</p>

ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, наредили и изпълнили ареста на Благомир Коцев

България Преди 1 час

Настояваме и за обяснение от прокуратурата защо за незаконния арест на кмета Коцев, както и за всички други арести с изключение на случая „Борисов“, все още няма започнало нито едно разследване

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Технологии Преди 1 час

Китайската компания представи своя Watch GT Runner 2 - умен часовник, който е разработен за най-запалените почитатели на бягането и професионалистите, като е създаден заедно с легендата на маратоните Елиуд Кипчоге

Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е бил причината гражданската авиация на САЩ да спре вчера полетите в района на Форт Ханкок, Тексас

Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

Свят Преди 2 часа

В колата на мъжа били открити и наркотици

Ванс: "Няма шанс" американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Ванс: "Няма шанс" американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Свят Преди 2 часа

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък"

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

Свят Преди 2 часа

Властите в Кабул обявиха, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано

<p>Конфликт за паркинг в квартал &quot;Мусагеница&quot; - жители осъмнаха със заплашителни бележки&nbsp;</p>

Конфликт за паркинг в квартал "Мусагеница" - жители осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си

България Преди 3 часа

Жителите на столичния квартал настояват за обществен паркинг, след като бележки под чистачките им предупреждават за принудително преместване на автомобилите

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

България Преди 3 часа

Близките на единия изчезнал рибар изразяват съмнения за липса на комуникация с институциите и призовават властите да продължат издирването на потъналия риболовен кораб

Земетресение разтърси Перу

Земетресение разтърси Перу

Свят Преди 4 часа

Трусът е бил усетен в някои квартали на столицата Лима

<p>Клинтън след 7-часово изслушване за Епстийн: Не знам колко пъти трябваше да го кажа</p>

7-часово изслушване на Хилари Клинтън по случая "Епстийн"

Свят Преди 4 часа

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г.

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Инфлуенсърката Флора се сбогува с Hell’s Kitchen

Edna.bg

Петък е. И не, няма да чакаме 18:00, за да сме щастливи

Edna.bg

Капитанът на Нотингам Форест получи ужасна контузия... и продължи да играе

Gong.bg

Ужасно - вандали съсипаха терени на Ботев Враца

Gong.bg

„Изпитвам страшни болки, не мога да дишам, спя на стол”: Говори шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

Nova.bg

Сигнал за заплаха за националната сигурност е получен в Министерството на земеделието

Nova.bg