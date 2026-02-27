България

ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, наредили и изпълнили ареста на Благомир Коцев

Настояваме и за обяснение от прокуратурата защо за незаконния арест на кмета Коцев, както и за всички други арести с изключение на случая „Борисов“, все още няма започнало нито едно разследване

27 февруари 2026, 10:19
ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, наредили и изпълнили ареста на Благомир Коцев
Източник: БТА

„Продължаваме промяната - Демократична България“(ПП-ДБ) настоява за незабавна персонална дисциплинарна и наказателна отговорност за длъжностните лица, наредили и изпълнили незаконния арест на Благомир Коцев, както и за обективно разследване на всички близо 640 незаконни арести, обяви в декларация от парламентарната трибуна съпредседателят на групата Николай Денков.

ПП сезира Инспектората към ВСС за ареста на Коцев

Настояваме и за обяснение от прокуратурата защо за незаконния арест на кмета Коцев, както и за всички други арести с изключение на случая „Борисов“, все още няма започнало нито едно разследване, подчерта той. 

Арестът на кмета на Варна: Юридически казус или политическа репресия?

Денков припомни, че преди дни Софийският районен съд обяви за незаконен 24-часовия арест на кмета на Варна Благомир Коцев. Арест, последван от скандалното петмесечно задържане на Коцев зад решетките, на базата на съмнителни свидетелски показания от зависими компрометирани лица, добави депутатът. Целта на незаконното задържане на кмета Коцев бе ясна - отстраняването му като демократично избран кмет на Варна, обясни Николай Денков. По думите му единствено бурната реакция на гражданите е попречила на нейното реализиране. В този случай, както и в много други, институциите бяха използвани като инструмент за постигане на политически и икономически интереси на една група мафиоти и олигарси, а не за осигуряване на ред и справедливост за българските граждани, заяви Денков. И вместо да бъдат разследвани отговорните за тази престъпна злоупотреба с власт, погазила не само закона, но и човешките права на кмета на Варна и неговото семейство, се сблъскваме с „безсрамния, политически мотивиран двоен аршин, който се разгръща пред очите на цяла България“. По данни на МВР за последните четири години близо 640 полицейски арести за 24 часа са обявени за незаконни от съда. Арестът на Благомир Коцев е само един от тези 640 случая, добави Денков.

Адвокатът на Благомир Коцев: Заповедта за задържане е незаконосъобразна

Всички тези случаи, освен един – ареста на лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов през 2022 г., се подминават с мълчания, отбелязват от ПП-ДБ.  За Борисов през последните години има над 70 сигнала за корупции и злоупотреба с власт, които стоят на трупчета, се казва в декларацията. Затова пък на фона на тези 70 сигнала единственото, което последва, бе незабавното повдигане на обвинение срещу Кирил Петков, министър-председател през 2022 година. Разследва се бивш министър-председател, но нито един служител или полицай, извършил потенциално нарушение на закона в този случай, заяви Николай Денков.  

Източник: БТА, Нелли Желева    
Незаконни арести Благомир Коцев ПП ДБ Николай Денков Злоупотреба с власт Политически мотивиран Кмет на Варна Прокуратура Двоен аршин Бойко Борисов
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 18 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 14 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 14 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 18 часа
