Свят

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Според властите, публикациите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност

24 януари 2026, 23:02
Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи
Източник: iStock/Getty Images

П акистански съд осъди правозащитниците и адвокати Зайнаб Мазари и нейния съпруг Хади Али Чата на по 17 години затвор заради публикации в социалните мрежи, които според властите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност, предаде Асошиейтед Прес. Присъдата беше произнесена днес от съдия Афзал Майока в Исламабад, ден след ареста на двойката.

Двойката се яви за кратко в съдебната зала чрез видео връзка, но като цяло бойкотираше процеса и съдията реши да приключи делото и да произнесе присъдите. В решението на съда се посочва, че Мазари в продължение на няколко години е публикувала поредица от съобщения в социалните мрежи, чрез които е популяризирала програмата на забранени групи, включително сепаратистка организация от провинция Белуджистан и пакистанските талибани. Прокурорите обвиниха Мазари в разпространяване на „антидържавно“ и „подвеждащо“ съдържание, като заявиха, че съпругът ѝ активно ѝ е помагал.

Делото започна след жалба, подадена през август 2025 г. до Националната агенция за разследване на киберпрестъпления, в която двойката е обвинена, че използва социалните мрежи, за да злепоставя държавата и нейните институции за сигурност. Обвиненията срещу двамата правозащитници официално бяха повдигнати през октомври 2025 г., но те многократно са отказвали да се явят в съда. И двамата отричат да са извършили нещо нередно.

Арестите и присъдите бяха категорично осъдени от местни и международни правозащитни организации. „Амнести Интернешънъл“ описа случая като част от по-широкообхватна кампания за съдебно преследване и сплашване на критици на правителството и изрази опасения относно спазването на процедурите и употребата на сила по време на ареста на двойката.

Мазари и Чата са известни с това, че представляват журналисти, политически фигури и активисти, които според тях са били задържани без справедлив процес, посочва АП. Мазари е и дъщеря на бившия министър на правата на човека Ширин Мазари.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Пакистан Съдебен процес Правозащитници Присъда затвор Социални мрежи Антидържавно съдържание Забранени групи Сепаратизъм Свобода на словото Амнести Интернешънъл
Последвайте ни
Регистрационните табели

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

pariteni.bg
W123 на 50: Инженерната икона, която определи една епоха

W123 на 50: Инженерната икона, която определи една епоха

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 16 часа
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 10 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 15 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

Сградата се намира в района "Бронкс"

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

България Преди 3 часа

Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия

Зеленски за срещата в ОАЕ: Преговорите бяха конструктивни

Зеленски за срещата в ОАЕ: Преговорите бяха конструктивни

Свят Преди 4 часа

Зеленски заяви, че военните официални представители са определили списък с въпроси за обсъждане на евентуална бъдеща среща

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Свят Преди 4 часа

„Дискомбобулаторът. Не ми е позволено да говоря за него“, каза Тръмп по време на ексклузивно интервю в Овалния кабинет

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Свят Преди 5 часа

Говорител на правителството на ОАЕ заяви днес, че преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

Свят Преди 5 часа

Американският президент изрази опасения, че Пекин може да използва Канада като транзитна зона за заобикаляне на американските мита

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

България Преди 5 часа

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Свят Преди 6 часа

Проби от косата и кръвта на Гюнгьор са разкрили следи от употреба на марихуана и кокаин

Началници на отбраната от 34 страни ще обсъждат сигурността на Западното полукълбо през февруари

Началници на отбраната от 34 страни ще обсъждат сигурността на Западното полукълбо през февруари

Свят Преди 6 часа

Домакин на 11 февруари ще бъде председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили Дан Кейн

Русия обяви завземането на Старица в Харковска област

Русия обяви завземането на Старица в Харковска област

Свят Преди 6 часа

Руските войски са извършили също така масиран удар през изтеклата нощ срещу украински бази за изстрелване на дронове с голям обсег и енергийни съоръжения

Силни снеговалежи в Афганистан: 61 жертви и стотици ранени за три дни

Силни снеговалежи в Афганистан: 61 жертви и стотици ранени за три дни

Свят Преди 7 часа

110 души са ранени, а 458 къщи са били частично или напълно разрушени

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Свят Преди 7 часа

Хиляди започнаха да се презапасяват с храна, вода и стоки от първа необходимост

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

България Преди 7 часа

Актьорът е починал на 78 години в Ловеч

Пампорово

Парламентарната комисия по туризъм с изнесено заседание в Пампорово

България Преди 7 часа

Очакванията на хотелиерите са цените в хотелите в планинските курорти да нараснат с около 10%, а в заведенията за хранене – между 7 и 10% в периода от януари до края на април

Иран екзекутира двама за атентат на "Ислямска държава" от 2023 г.

Иран екзекутира двама за атентат на "Ислямска държава" от 2023 г.

Свят Преди 7 часа

При взрива в автобус, пътуващ от Техеран към западната провинция Илам на границата с Ирак, е загинало малко дете, а няколко други пътници са били ранени

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Свят Преди 7 часа

Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

Фразите, които звучат любезно, но всъщност са форма на манипулация

Edna.bg

Жените в живота на Бруклин Бекъм преди брака му с Никола Пелц

Edna.bg

Гуардиола: Уеб, обясни защо не е дузпа!

Gong.bg

Христо Янев: Задачата е ЦСКА да играе в Европа, новите се адаптират добре (видео)

Gong.bg

Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Nova.bg

Регистрационните табели за автомобили в София с код "СВ" намаляват

Nova.bg