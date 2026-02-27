Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар

А ктьорът от хитовия сериал „Наркомрежа“ (The Wire) Боби Джей Браун почина на 62-годишна възраст.

Той е издъхнал в резултат на вдишване на дим, след като в сряда е бил застигнат от пожар в ханбар. Трагичната новина съобщи дъщеря му пред TMZ в четвъртък. От службата на главния съдебен лекар в Мериленд потвърдиха причината за смъртта, уточнявайки, че Браун е получил задушаване и обширни термични изгаряния. Инцидентът е определен като нещастен случай, предизвикан от повреда в превозно средство с електрически двигател, което актьорът е стартирал в плевнята.

В опит да овладее ситуацията, той повикал член на семейството си, за да му донесе пожарогасител. Когато обаче помощта пристигнала, постройката вече била изцяло обхваната от пламъци.

Агентът на Браун, Алберт Браманте, също коментира тежката загуба пред TMZ: „Разстроен съм и натъжен. Той беше толкова добър актьор и човек. Беше напълно отдаден на актьорския занаят и беше удоволствие да работя с него.“

Актьорът е познат на публиката с епизодичните си появи в ролята на полицай Боби Браун в „Наркомрежа“ – сериалът, който се излъчваше в периода 2002–2008 г.

Неговата кончина е поредната загуба за екипа на продукцията, след като през декември 2025 г. самоубийство извършиха няколко негови колеги, сред които и Джеймс Рансън, изиграл Зиги Соботка. Преди това, през септември 2021 г., почина Майкъл К. Уилямс (Омар Литъл), последван от Ланс Редик (Седрик Даниелс) през март 2023 г. През май 2025 г. си отидоха и Чарли Скейлс, превъплътил се в Томас „Конското лице“ Пакуса, както и Ал Браун, известен с ролята на полковник Стан Валчек.

Кариерата на Браун включва и други забележителни участия, сред които във филма на Алберт Браманте от 2008 г. „Отвътре“, както и няколко роли в „Закон и ред: Специални разследвания“. Последната изява на актьора е във филма „Пощальон“ от 2023 г.

Според неговия профил в IMDb, Браун е роден във Вашингтон, окръг Колумбия, но израства в Пенсилвания. Преди да се насочи към шоубизнеса, той се е занимавал професионално с бокс, участвайки в аматьорски състезания, където печели пет титли „Златна ръкавица“. По-късно Браун завършва Американската академия за драматични изкуства в Ню Йорк, а непосредствено след дипломирането си получава и първата си роля в „Закон и ред: Специални разследвания“.