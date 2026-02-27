Свят

Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар

Той е издъхнал в резултат на вдишване на дим, след като в сряда е бил застигнат от пожар в плевня

27 февруари 2026, 10:22
Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар
Източник: iStock/Getty Images

А ктьорът от хитовия сериал „Наркомрежа“ (The Wire) Боби Джей Браун почина на 62-годишна възраст.

Той е издъхнал в резултат на вдишване на дим, след като в сряда е бил застигнат от пожар в ханбар. Трагичната новина съобщи дъщеря му пред TMZ в четвъртък. От службата на главния съдебен лекар в Мериленд потвърдиха причината за смъртта, уточнявайки, че Браун е получил задушаване и обширни термични изгаряния. Инцидентът е определен като нещастен случай, предизвикан от повреда в превозно средство с електрически двигател, което актьорът е стартирал в плевнята.

В опит да овладее ситуацията, той повикал член на семейството си, за да му донесе пожарогасител. Когато обаче помощта пристигнала, постройката вече била изцяло обхваната от пламъци.

Агентът на Браун, Алберт Браманте, също коментира тежката загуба пред TMZ: „Разстроен съм и натъжен. Той беше толкова добър актьор и човек. Беше напълно отдаден на актьорския занаят и беше удоволствие да работя с него.“

Актьорът е познат на публиката с епизодичните си появи в ролята на полицай Боби Браун в „Наркомрежа“ – сериалът, който се излъчваше в периода 2002–2008 г.

Неговата кончина е поредната загуба за екипа на продукцията, след като през декември 2025 г. самоубийство извършиха няколко негови колеги, сред които и Джеймс Рансън, изиграл Зиги Соботка. Преди това, през септември 2021 г., почина Майкъл К. Уилямс (Омар Литъл), последван от Ланс Редик (Седрик Даниелс) през март 2023 г. През май 2025 г. си отидоха и Чарли Скейлс, превъплътил се в Томас „Конското лице“ Пакуса, както и Ал Браун, известен с ролята на полковник Стан Валчек.

Кариерата на Браун включва и други забележителни участия, сред които във филма на Алберт Браманте от 2008 г. „Отвътре“, както и няколко роли в „Закон и ред: Специални разследвания“. Последната изява на актьора е във филма „Пощальон“ от 2023 г.

Според неговия профил в IMDb, Браун е роден във Вашингтон, окръг Колумбия, но израства в Пенсилвания. Преди да се насочи към шоубизнеса, той се е занимавал професионално с бокс, участвайки в аматьорски състезания, където печели пет титли „Златна ръкавица“. По-късно Браун завършва Американската академия за драматични изкуства в Ню Йорк, а непосредствено след дипломирането си получава и първата си роля в „Закон и ред: Специални разследвания“.

Източник: pagesix.com    
Боби Джей Браун Наркомрежа Смърт на актьор Пожар в ханбар Вдишване на дим 62 години Сериал Златна ръкавица Закон и ред Трагичен инцидент
Последвайте ни
Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

„Фалшива новина, не е истина“: Пинк опроверга слуховете за раздяла със съпруга си

„Фалшива новина, не е истина“: Пинк опроверга слуховете за раздяла със съпруга си

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
10 най-тихи и спокойни породи кучета

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 18 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 14 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 14 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

България Преди 14 минути

Божанов посочи, че шефката на ВиК холдинга е съпруга на Деньо Денев, временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Свят Преди 26 минути

Локалното спиране на огъня е в сила, централата е под руски контрол и зависи от външно електроснабдяване

.

Новата звезда на Италия: 19-годишният Николо Филипучи триумфира на „Сан Ремо“

Любопитно Преди 50 минути

19-годишният Николо Филипучи покори сцената на „Сан Ремо“ в категорията за нови таланти. Докато младата надежда печелеше сърцата с „Лагуна“, суперзвездите Алиша Кийс и Ерос Рамацоти блясъкаха на сцената, а Ирина Шейк отказа политически коментари

<p>&bdquo;Възраждане&ldquo;: Гюров отказва да отговори на въпроси за безводието</p>

„Възраждане“: Андрей Гюров отказва да отговори на въпроси за безводието, защото смята, че не е негов ресор

България Преди 57 минути

Петър Петров посочи, че в питането си е очертал проблеми, засягащи седем министерства, отговарящи пряко за проблема с липсата на вода и проблемите по ВИК мрежата

Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Свят Преди 1 час

Исламабад обяви състояние на „открита война“, след като пакистански изтребители бомбардираха Кабул и Кандахар; Москва призова за незабавно прекратяване на огъня

<p>ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, отговорни за&nbsp;ареста на Коцев</p>

ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, наредили и изпълнили ареста на Благомир Коцев

България Преди 1 час

Настояваме и за обяснение от прокуратурата защо за незаконния арест на кмета Коцев, както и за всички други арести с изключение на случая „Борисов“, все още няма започнало нито едно разследване

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Технологии Преди 1 час

Китайската компания представи своя Watch GT Runner 2 - умен часовник, който е разработен за най-запалените почитатели на бягането и професионалистите, като е създаден заедно с легендата на маратоните Елиуд Кипчоге

"Видях как все едно ракета хвърчи, а аз съм на война": Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

"Видях как все едно ракета хвърчи, а аз съм на война": Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

България Преди 1 час

Броени дни преди да се пенсионира, животът на Стефан Петров се преобръща

Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е бил причината гражданската авиация на САЩ да спре вчера полетите в района на Форт Ханкок, Тексас

Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

Свят Преди 2 часа

В колата на мъжа били открити и наркотици

Ванс: "Няма шанс" американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Ванс: "Няма шанс" американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Свят Преди 2 часа

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък"

<p>Конфликт за паркинг в квартал &quot;Мусагеница&quot; - жители осъмнаха със заплашителни бележки&nbsp;</p>

Конфликт за паркинг в квартал "Мусагеница" - жители осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си

България Преди 3 часа

Жителите на столичния квартал настояват за обществен паркинг, след като бележки под чистачките им предупреждават за принудително преместване на автомобилите

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

България Преди 3 часа

Близките на единия изчезнал рибар изразяват съмнения за липса на комуникация с институциите и призовават властите да продължат издирването на потъналия риболовен кораб

Земетресение разтърси Перу

Земетресение разтърси Перу

Свят Преди 4 часа

Трусът е бил усетен в някои квартали на столицата Лима

<p>Клинтън след 7-часово изслушване за Епстийн: Не знам колко пъти трябваше да го кажа</p>

7-часово изслушване на Хилари Клинтън по случая "Епстийн"

Свят Преди 4 часа

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г.

<p>Голямо его, слаби аргументи? Ново проучване разби мит за нарцисистите</p>

Егоцентричните личности правят по-силно впечатление на живо, показват данни

Свят Преди 4 часа

Четири експеримента сочат, че самоуверените личности разчитат на харизма при говорене, но срещат трудности при логическата аргументация в писмен текст.

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Инфлуенсърката Флора се сбогува с Hell’s Kitchen

Edna.bg

Петък е. И не, няма да чакаме 18:00, за да сме щастливи

Edna.bg

Капитанът на Нотингам Форест получи ужасна контузия... и продължи да играе

Gong.bg

Ужасно - вандали съсипаха терени на Ботев Враца

Gong.bg

„Изпитвам страшни болки, не мога да дишам, спя на стол”: Говори шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

Nova.bg

Сигнал за заплаха за националната сигурност е получен в Министерството на земеделието

Nova.bg