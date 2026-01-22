Свят

Пожар в търговски център в Пакистан взе 55 жертви

Най-големият пожар в града от повече от десетилетие избухна късно в събота, 17 януари, в Gul Plaza, триетажна търговска сграда, в която се намират повече от 1200 магазина

22 януари 2026, 09:25
Пожар в търговски център в Пакистан взе 55 жертви
Източник: БТА/АР

П ожар в търговския център "Гул Плаза" в най-големия пакистански град - Карачи, отне живота на поне 55 души, сред които и пожарникар, предаде AL Jazeera

Най-големият пожар в града от повече от десетилетие избухна късно в събота, 17 януари, в Gul Plaza, триетажна търговска сграда, в която се намират повече от 1200 магазина. Отне повече от 24 часа, за да се потуши напълно пожарът.

"От събота вечер насам са разпознати 55 тела", каза държавният служител Джавед Наби Хосо, заместник-комисар на Южния район на Карачи.

Градските власти съобщиха, че части от сградата са се срутили, а отломките и лошата вентилация сериозно възпрепятстват спасителните усилия.

Кметът Муртаза Уахаб каза, че ще бъде започнато официално разследване на пожара под надзора на комисаря на града.

 

Говорейки пред частен новинарски канал в понеделник, 19 януари, Уахаб потвърди, че десетки души остават в неизвестност и операцията по издирването продължава след приключване на противопожарната операция.

“Пожарът се разгаря отново по време на процеса на охлаждане", каза той, описвайки едно от предизвикателствата, пред които е изправен персоналът за спешна помощ.

Уахаб също така каза, че правителството на Синд, провинцията, където се намира Карачи, е обявило компенсация от 10 милиона рупии ($35 000) за всяко семейство, което е загубило любим човек в трагедията.

Източник: Al Jazeera    
Пожар Търговски център Гул Плаза Карачи Пакистан Жертви Загинали Разпознаване на тела Джавед Наби Хосо Сумая Сийд Местни власти
