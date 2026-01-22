Пожар в търговски център в Пакистан взе 55 жертви

П ожар в търговския център "Гул Плаза" в най-големия пакистански град - Карачи, отне живота на поне 55 души, сред които и пожарникар, предаде AL Jazeera.

Най-големият пожар в града от повече от десетилетие избухна късно в събота, 17 януари, в Gul Plaza, триетажна търговска сграда, в която се намират повече от 1200 магазина. Отне повече от 24 часа, за да се потуши напълно пожарът.

Six killed as massive fire rages for over 12 hours at shopping centre in Pakistan https://t.co/QQPvmIgrSp pic.twitter.com/sRTde2Y38J — The Independent (@Independent) January 18, 2026

"От събота вечер насам са разпознати 55 тела", каза държавният служител Джавед Наби Хосо, заместник-комисар на Южния район на Карачи.

Градските власти съобщиха, че части от сградата са се срутили, а отломките и лошата вентилация сериозно възпрепятстват спасителните усилия.

Кметът Муртаза Уахаб каза, че ще бъде започнато официално разследване на пожара под надзора на комисаря на града.

😢 Karachi's Gul Plaza fire horror: Death toll rises, ~70 people still MISSING as rescue ops continue. Governor says situation grim.

Prayers for the victims & families 💔 How can we help more?#KarachiFire #Pakistan #PrayForKarachi #BREAKING pic.twitter.com/0XgXws4vk4 — Usman Rasul (@urasul) January 19, 2026

Говорейки пред частен новинарски канал в понеделник, 19 януари, Уахаб потвърди, че десетки души остават в неизвестност и операцията по издирването продължава след приключване на противопожарната операция.

“Пожарът се разгаря отново по време на процеса на охлаждане", каза той, описвайки едно от предизвикателствата, пред които е изправен персоналът за спешна помощ.

Уахаб също така каза, че правителството на Синд, провинцията, където се намира Карачи, е обявило компенсация от 10 милиона рупии ($35 000) за всяко семейство, което е загубило любим човек в трагедията.