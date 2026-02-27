България

Конфликт за паркинг в квартал "Мусагеница" - жители осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си

Жителите на столичния квартал настояват за обществен паркинг, след като бележки под чистачките им предупреждават за принудително преместване на автомобилите

27 февруари 2026, 08:13
Ж ителите на четири блока в столичния квартал „Мусагеница” осъмнаха със заплашителни бележки, че ако не преместят колите си от паркинга пред блока, автомобилите им ще бъдат принудително преместени, като пишещият бележката уточнява, че не носи отговорност за причинени щети при преместването, предава NOVA.

Авторът на съобщението остава неизвестен. Малко по-късно хората разбират, че мястото, на което са паркирали години наред, вече се загражда от хора, които твърдят, че площта е частна собственост. Стига се до напрежение и намесата на полицията.

Пловдивчани плашат с протест заради липсата на паркоместа

Жителите на столичния квартал се събраха в петък сутринта, за да изкажат своето възмущение и притеснение от това къде ще паркират автомобилите си. По техни думи паркингът зад блока също ще бъде ликвидиран, защото започва строеж. „Миналата седмица осъмнахме с това съобщение под чистачките на автомобилите си. Живея тук от 50 години, мога да кажа, че това винаги е бил свободен паркинг, обществен и безплатен”, казва Нели Петкова, един от жителите на квартала.

Отнети автомобили нарушават удобството на пешеходците в "Дружба"

От позиция на кмета на район „Студентски” Петко Горанов става ясно, че след извършена проверка от органите за контрол по строителството при СО-район „Студентски”, е издадено предписание за спиране на дейността. „Заварените лица не разполагаха с необходимите документи за доказване на собственост или легитимно оправомощаване. Район „Студентски” информира, че въпросният терен, макар и частен, е предвиден за паркинг като част от уличната регулация. Други дейности върху него не могат да се извършват”, се казва още в позицията.

Искането на жителите на столичния квартал е Общината да обособи мястото като обществен паркинг, а не като зелена територия.

Източник: NOVA    
