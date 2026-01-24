Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме

Р одният град на Веселин Маринов – Полски Тръмбеш, преживява неочакван културен сблъсък. От около два месеца в общината живее група сезонни работници от Пакистан, което предизвика коментари и реакции сред част от местните жители.

Полски Тръмбеш е община с приблизително 14 000 жители, като над 500 от тях са чужденци, заселили се през годините и закупили имоти. Новата група обаче се различава от досегашните – става дума за 16 души от Пакистан, които са пристигнали сравнително скоро, като се очаква броят им да нарасне до 22, съобщава NOVA.

Информацията за присъствието им бързо се разпространила в града. Част от хората разказват, че са чували за пакистанци, други разбрали, че работят в птицеферма в близкото село Поликраище. Данните бяха потвърдени и от общината.

Заместник-кметът Росен Русанов заяви, че работниците са наети от частно дружество и работят в цех за яйца в Поликраище, а живеят в Полски Тръмбеш. Те са пристигнали с тригодишни визи, издадени по законов ред.

Междувременно вече е имало и случаи на напрежение между част от местните жители и новодошлите. Един от тях е възникнал във фризьорски салон в града. По думите на фризьора Синан Яшаров, групата се е държала неуважително, започнала е да се подстригва сама, пазарила се е за цените, след което е била помолена да напусне обекта.

Пакистанските работници живеят в няколко апартамента, собственост на фирмата, която ги е наела. Част от съседите споделят, че след направени забележки отношенията са се подобрили и към момента няма проблеми.

21-годишният Хасан Башар от Пакистан отрича да има напрежение с местните жители. По думите му България му харесва, а хората в Полски Тръмбеш са добри и приветливи. Той уточнява, че групата е дошла единствено с цел работа.

От общината посочват, че са били само уведомени от дирекция „Миграция“ към МВР за пребиваването на работниците и нямат правомощия да се намесват. Отговорността за тяхното настаняване и поведение е на компанията, която ги е довела в България.