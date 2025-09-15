Свят

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Лидерът на крайната десница говори, докато новият премиер Себастиен Лекорню започва критични разговори за бюджета за 2026 г.

15 септември 2025, 13:28
Д окато новоназначеният френски премиер се напряга около решаващите преговори за бюджета, Марин Льо Пен се наслаждава на перспективата, пише Politico.

(Във видеото: Марин Льо Пен на протеста в Париж: Никога няма да се предам)

Лидерът на крайната десница разпали тълпа от привърженици в неделя в Бордо, като нападна президента Еманюел Макрон за това, че е довел страната до ръба на хаоса, представяйки своята партия като единствената реална алтернатива след години на рутинна политика от страна на мейнстрийм партиите.

"Страната е блокирана от две сили - от една страна президент, който организира институционална парализа, а от друга страна крайната левица, която се опитва да блокира страната", каза тя, имайки предвид наскоро проведените национални протести, подкрепяни от леви групи.

Идва ли краят на златното момче на Франция - Макрон?

Преди Льо Пен да се качи на сцената, нейният бивш партньор и влиятелна фигура от Националния сбор Луи Алио произнесе пламенна реч за демокрацията и свободата на словото, обвинявайки крайната левица, че подхранва насилието, докато отдава почит на убития американски консервативен инфлуенсър Чарли Кърк, предизвиквайки бурни реакции сред тълпата.

Лидерът на крайната десница говори, докато новоназначеният премиер Себастиен Лекорню започва критични разговори с партии от излизащата центристко-дясна коалиция и протяга маслинова клонка към умерената левица, за да приеме бюджета за 2026 г. и да намали шокиращия дефицит на страната.

В речта си Льо Пен хвърли цялата вина върху Макрон за непрекъснатата политическа криза и го обвини, че "задържа топката, за да спре играта", като назначава трети премиер от своя лагер за малко повече от година, въпреки рекордно ниската си популярност и намаляващия брой депутати.

Повтаряйки призива си за предсрочни избори, Льо Пен остави на своя топ помощник, президента на Националния сбор Джордан Бардела, да развие добре познатите въпроси като миграцията и приноса на Франция към ЕС, като вместо това се съсредоточи върху тежкото състояние на икономиката и международния упадък на страната.

Докато Льо Пен е решена да покаже, че нейната партия не е агент на хаоса, а се бори за приоритетите на избирателите, тя оставя много малко поле за маневри на новия премиер, сигнализирайки, че е готова да свали толкова премиери, колкото са необходими, за да стигне до властта.

Тактиката на крайната десница "без милост" при преговорите за бюджета се смята за печеливша от ръководството на партията. Сделка между лагера на Макрон, мейнстрийм десницата и умерената левица би била политическо злато за Льо Пен, укрепвайки наратива ѝ, че политическата върхушка се съюзява, за да я държи извън властта.

"Националният сбор не е за продажба на най-високия Макронистки купувач, за разлика от консерваторите, Републиканците и социалистите", подчерта Бардела на сцената. "Ние не сме като тях."

В събота Лекорню сигнализира намерението си да търси подкрепа сред умерените групи от ляво в широко интервю за местни вестници, протяга няколко предложения и изключва "политическа сделка" с Националния сбор.

На частни срещи Льо Пен и нейните топ помощници сравняват потенциална сделка между лагера на Макрон и социалистите с взаимно "целуване на смъртта".

Докато лидерът на крайната десница до момента не е призовавала президента да се оттегли, тълпата в неделя скандираше "Макрон, оставка", сякаш следвайки примера на Бардела и други членове на ръководството на партията, които настояват президентът да подаде оставка - нещо, което той многократно е отхвърлял.

Опасната стратегия на Макрон

Това би поставило потенциално предизвикателство пред Льо Пен, която в момента не може да се кандидатира на избори заради обвинения в присвояване, тя отрича всички обвинения и ще има апелативен процес през януари, за да се опита да отмени присъдата.

За радост на нейните поддръжници, тя ясно заяви на сцената, че не се оттегля никъде. Лидерът на крайната десница излезе от лятото в агресивен тон, осъждайки бившия премиер по-бързо, отколкото всички очакваха, и повиши морала на своите поддръжници преди местните избори през март.

"Аз съм решителна, упорита, борбена жена и няма да се извинявам за това."

Източник: Politico            
Марин Льо Пен Еманюел Макрон Бюджет Франция Крайна десница Национален сбор Политическа криза Премиер Опозиция Предсрочни избори
