Идва ли краят на златното момче на Франция - Макрон?

З латното момче на Франция за пръв път остана без думи, пишат от Politico. Лошото представяне на парламентарните избори тази седмица върна френския президент Еманюел Макрон на земята.

Отзвукът от загубата му се отрази на цялата политическа система. Новоназначени министри ще трябва да подадат оставка, партийни величия бяха лишени от власт, а седмичното правителствено заседание беше отменено след неуспеха на Макрон да си осигури абсолютно мнозинство на втория тур на изборите.

Въпреки че неговата коалиция си осигури 245 места и стана най-голямата група в Националното събрание, той беше лишен от управляващо мнозинство - рядко явление в историята на Петата френска република.

Emmanuel Macron has admitted there are "deep divisions" in France as he scrambles to avoid political deadlock after his party lost its parliamentary majority https://t.co/rXmWmMYrWW