Д окато за едни пазаруването на хранителни стоки е обикновена рутинна задача, други изпитват истински ужас от него, очаквайки замаяност, умора, гадене и други неприятни усещания, докато пълнят хладилника.

Не само високите цени в магазините вадят някои хора от равновесие, а съвкупност от симптоми, известна като „синдром на супермаркета“.

Когато някои хора вървят по пътеките между щандовете, високите рафтове, ярките светлини, тълпите и необходимостта да се навеждат или обръщат за стоки могат да доведат до продължителен световъртеж, гадене, дезориентация, нестабилност и други неразположения, пише New York Post.

Feel dizzy at Whole Foods? You may have 'supermarket syndrome' https://t.co/JCnFUueHzX https://t.co/omfrb8TF6j — New York Post (@nypost) November 15, 2026

Вместо самостоятелно медицинско заболяване, „синдромът на супермаркета“ представлява замаяност или загуба на равновесие, свързани с вестибуларни нарушения, които засягат баланса и пространствената ориентация в натоварена и претъпкана среда.

Изследователите смятат, че симптомите се дължат на разминаване между това, което хората виждат, и тяхната вестибуларна система, или системата за равновесие на мозъка.

Възможно е също така мозъкът да разчита твърде много на визуалната информация за поддържане на баланса, което води до усещане за люлеене или поклащане в неподвижно състояние, подобно на морската болест.

За да поддържа равновесие, мозъкът разчита на информация от няколко източника, включително полуокръжните канали и отолитите във вътрешното ухо (вестибуларната система), зрителната система и проприоцептивната система.

Докато вестибуларната система усеща накланянето или завъртането на главата, проприоцептивната система изпраща сигнали за натиск, движение и позиция на краката.

Мозъкът обработва всички тези различни сигнали - позицията на главата, краката и зрението - за да оцени правилно ситуацията.

При „синдрома на супермаркета“, или визуално предизвикания световъртеж, той разчита твърде много на зрението и недостатъчно на вестибуларната и проприоцептивната система, поради което решава, че се движите, когато всъщност стоите на едно място.

„Синдромът на супермаркета“ може също да насочва към скрити здравословни проблеми, като персистиращ постурално-перцептивен световъртеж, дисфункция на вътрешното ухо, дисфункция на бинокулярното зрение или минали травми на главата или врата.

Хората, които се сблъскват с тези симптоми, могат също така да развият тревожност при посещение на претъпкани места.

Източник: Istock

Все пак има начини за овладяване на тези симптоми.

Пазаруването в по-спокойни и ненатоварени часове, както и правенето на почивки при появата на първите признаци, могат да намалят зрителното натоварване.

„Ако замаяността продължава, повтаря се или няма ясно обяснение, се препоръчва медицински преглед“, заяви пред „Хъфингтън Поуст“ д-р Робърт Томпсън, лекар и медицински консултант в центъра за психично здраве Care Point Boston.

Съществува и вестибуларна рехабилитация, в случай че почивките и избягването на натоварените коридори в магазина не помагат, която помага на мозъка отново да се научи как да пази равновесие.

„При някои пациенти това може да включва упражнения и постепенно излагане на визуално натоварена среда, за да се подобри поносимостта с течение на времето“, обясни пред „Хъфингтън Поуст“ д-р Ханул Бхандари, невролог и старши консултант в лечебния център New Waters Recovery.