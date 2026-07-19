България

От Нигерия до Каварна: Как д-р Белло Моде спаси детското отделение от закриване

Лечебното заведение обслужва не само жителите на Каварна, но и хора от отдалечени населени места по Северното Черноморие

Василена Василева Василена Василева

19 юли 2026, 10:05
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М алко общинско отделение в Каварна получи нов шанс за бъдеще благодарение на лекар от Нигерия. Втори месец д-р Белло Моде се грижи за малките пациенти, а скоро се очаква към медицинския екип да се присъедини и неговата съпруга, която е акушер-гинеколог.

Само преди няколко месеца отделението беше изправено пред риск от закриване заради недостиг на медицински кадри. Сега дългогодишният педиатър д-р Хамза Велиев, който повече от половин век е свързан с детското здравеопазване в Каварна, предаде ръководството на своя млад колега.

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Според 83-годишния лекар запазването на детското отделение е от ключово значение за съществуването на общинската болница.

„Ние сме болница, която обслужва двете общини – Шабла и Каварна. Представете си една млада майка с недобра материална възможност да тръгне от Дуранкулак и да търси лечение за детето си. Това е единствената болница, която ги посреща, приема и лекува“, коментира д-р Велиев в ефира на NOVA.

Лечебното заведение обслужва не само жителите на Каварна, но и хора от отдалечени населени места по Северното Черноморие, за които пътуването до по-големи болници често е трудно и свързано с допълнителни разходи.

  • Лекарят от Нигерия, който избра България

Д-р Белло Моде завършва медицина във Варна през 2008 г. Две години по-късно започва работа в Добрич, където натрупва професионален опит.

До предложението да стане част от екипа на болницата в Каварна стига след препоръка на свой колега. Решението му да поеме детското отделение идва в момент, когато структурата е изправена пред сериозен кадрови проблем.

Според д-р Хамза Велиев промяната след пристигането на новия педиатър вече се усеща.

„Нещата са много розови, откакто той е тук. Децата се приемат, лекуват се, хората са доволни. Белло Моде е много скромен. Самият той има четири деца, има голям опит и в грижата за малките“, разказва той.

  • Повече пациенти през летния сезон

През летните месеци работата в отделението се увеличава. Причината е не само традиционният ръст на туристите по Северното Черноморие, но и завръщането на много българи, които живеят и работят в чужбина.

В момента детското отделение разполага със седем легла, като приема пациенти от региона.

Въпреки че не е роден в България, д-р Моде казва, че не среща сериозни трудности в общуването с пациентите и техните родители. По думите му най-важни в лекарската професия са доверието и отношението към хората.

„Малките пациенти ме приемат като свой родител. Най-важни са хората и доверието, което ми дадоха“, споделя педиатърът.

Местните жители също оценяват присъствието му в болницата.

„Голям специалист е, винаги посреща хората и децата с милост. Доволни сме от него“, казва Красимир Асенов.

  • Надежда да остане в Каварна

Жителите на града се надяват д-р Моде да остане да работи в Каварна дългосрочно. Общината му е осигурила жилище, а скоро се очаква към него да се присъедини и съпругата му, която е специалист по акушерство и гинекология.

Така малкото детско отделение, което беше заплашено от закриване заради липса на лекари, получава възможност да продължи да обслужва семействата от Каварна, Шабла и околните населени места.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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