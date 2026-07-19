Двама германски алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

Д вама германски алпинисти са загинали при два отделни инцидента в австрийските Алпи, съобщи австрийската полиция, цитирана от ДПА.
И в двата случая спасителните екипи са реагирали незабавно, но мъжете са починали вследствие на тежките травми, получени при падането.
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- Фатален инцидент по маршрут „Виа ферата“
Първият инцидент е станал в западната австрийска провинция Форарлберг, близо до германската граница. По данни на полицията германски турист е паднал от около 100 метра по маршрут тип „Виа ферата“ (от италиански via ferrata – „железен път“).
Това са обезопасени планински маршрути, оборудвани със стоманени въжета, метални стъпала и други съоръжения, които позволяват преминаването на труднодостъпни скални участъци с помощта на специална екипировка.
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Според разследващите мъжът е изгубил равновесие, докато е разкопчавал предпазното си оборудване. Малко преди инцидента той се е оплакал от силно изтощение и е признал, че е подценил трудността на изкачването.
- Загина при слизане от най-високия връх в Тирол
Вторият трагичен случай е станал в долината Йоцтал в провинция Тирол. Там 63-годишен германец е паднал от около 200 метра, докато е слизал от връх Вилдшпице.
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С височина от 3768 метра Вилдшпице е най-високият връх в Тирол и вторият по височина в Австрия след Гросглокнер. Планината е сред най-популярните алпийски дестинации, но маршрутите към върха изискват сериозна физическа подготовка и опит в придвижването по ледници и високопланински терен.
По информация на полицията загиналият е бил част от организирана алпинистка група с планински водач. Въпреки предприетата спасителна операция той е починал на място от получените тежки наранявания.
- Телата са извадени с полицейски хеликоптер
Телата на двамата алпинисти са били извадени от труднодостъпните райони с помощта на полицейски хеликоптер.
Инцидентите отново поставят акцент върху рисковете при високопланинските преходи през летния сезон. Въпреки че това е периодът с най-голям брой туристи в Алпите, променливото време, умората, подценяването на маршрута и неправилното боравене с предпазната екипировка остават сред най-честите причини за тежки инциденти в планината.