Д ържавният департамент на САЩ потвърди, че е предложил милиони долари на капитана на иранския петролен танкер, който е в центъра на дипломатически спор.

Брайън Хук, ръководител на отдела за действие в Иран, изпрати имейл до капитана на „Адриан Дария 1” с предложението да насочи кораба към място, където американски командоси да могат да го завземат.

Корабът временно беше задържан от властите на Обединеното кралство в Гибралтар през юли. Тогава той плаваше под името „Грейс 1”.

Танкерът беше освободен от съда в Гибралтар миналия месец, след като Иран даде уверения, че неговата крайна дестинация не е Сирия и, че съдът не нарушава санкциите на ЕС срещу режима на Башар Асад. Корабът обаче е в нарушение на американското петролно ембарго срещу Иран.

Информацията за предложените на пари на иранския капитан за първи път се появи във „Файненшъл таймс”.

Миналия петък САЩ поставиха в черен списък танкера. В изявление на Министерството на финансите във Вашингтон се посочва, че корабът се използва за транспортиране на 2,1 милиона барела суров петрол в полза на Иранската революционна гвардия, която САЩ определят за терористична организация.

Според „Файненшъл таймс” Хук изпратил имейла до индийския капитан Ахилеш Кумар, преди това.

„Имам добри новини”, пише в имейла с посочен телефонен номер на държавния департамент, за да бъде убеден капитанът на кораба, че не става дума за фалшива комуникация.

Хук коментира, че държавният департамент на САЩ „работи в тясно сътрудничество с морската общност за прекъсване и възпиране на незаконния износ на нефт” от Иран.

Капитан Кумар обаче игнорирал имейлите. Тогава САЩ поставили в черен списък танкера.

В Туитър външният министър на Иран Джавад Зариф обвини САЩ в „откровен подкуп”.

Having failed at piracy, the US resorts to outright blackmail—deliver us Iran’s oil and receive several million dollars or be sanctioned yourself.



Sounds very similar to the Oval Office invitation I received a few weeks back.



It is becoming a pattern.#BTeamGangsters pic.twitter.com/B1oQTLghWZ