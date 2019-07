И ран призова британския посланик в Техеран, като обвини Великобритания в незаконно завземане на ирански петролен танкер.

Кралски морски пехотинци помогнаха на властите в Гибралтар да задържат кораба поради доказателства, че той се отправя към Сирия в нарушение на санкциите на Европейския съюз.

Испания обаче наля масло в огъня, като обяви, че задържането е извършено по искане на САЩ.

Корабът „Грейс 1” е от клас супертанкер, с дължина над 330 метра и превозва ирански суров петрол под панамски флаг.

Говорител на иранското външно министерство обяви, че задържането на танкера е незаконно и го определи като пиратство. Той призова корабът да бъде незабавно освободен, за да продължи пътуването си.

Съдът е бил атакуван от около 30 морски пехотинци от 42-а бригада „Командо”. Те са превзели кораба без нито един изстрел, спускайки се с въжета от хеликоптер.

САЩ са следили танкера, защото той нарушава наложените от Вашингтон санкции за износ на петрол от Иран.

ЕС обаче не спазва американското ембарго. Причината за задържане на кораба е странният му маршрут.

Вместо през Суецкия канал, той преминава по много по-дълъг път около Африка и през Гибралтар. Според британските власти вероятната цел на това пътуване е била Сирия. А ЕС е наложил ембарго върху снабдяването с петрол на режима на Башар Асад.

Eyes on Iran as Britain seizes oil tanker over Syria sanctions https://t.co/6lOB3z9dEI pic.twitter.com/j3ieFstgpQ