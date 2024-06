САЩ отпуска на Украйна нов пакет от военна помощ

С АЩ ще изпратят на Украйна нов пакет военна помощ за около 225 млн. долара, съобщиха американски официални лица, основно състоящ се от боеприпаси, които силите на Киев могат да използват за нанасяне на удари срещу заплахи на територията на Русия, за да защитят град Харков от руско нападение, предаде Асошиейтед прес.

The US will send about $225 million in military aid to Ukraine, officials said, in a new package that includes ammunition Kyiv’s forces could use to strike threats inside Russia to defend the city of Kharkiv from a heavy Russian assault. https://t.co/9Np5WnqVg0