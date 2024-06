Джо Байдън за Путин: Той не е достоен човек

П резидентът Джо Байдън в интервю пред Ей Би Си нюз беше категоричен, че американските оръжия няма да бъдат използвани за нанасяне на удари по Москва или Кремъл, след като разреши на Украйна да ги използва по цели в Русия.

Байдън разговаря с водещия от телевизията на американското гробище в Нормандия, където пристигна във връзка с 80-ата годишнина от Десанта в Нормандия.

Байдън: Докато аз съм президент, САЩ няма да изостави Украйна

Байдън беше попитан дали произведени в САЩ оръжия вече са били използвани в Русия, след като той подписа разрешение за използването им, ограничавайки използването им до райони в близост до окупираната от Русия Харковска област. Президентът не отговори директно, но уточни, че няма да бъде разрешено те да бъдат използвани за нападение срещу руската столица или седалище на правителството.

"Разрешено е те да бъдат използвани в близост до границата, когато от другата страна на границата атакуват конкретни цели в Украйна", каза Байдън. "Ние не разрешаваме удари на 200 мили навътре в Русия и не разрешаваме удари по Москва, по Кремъл".

