Самолет избухна в пламъци и взе живота на петима (ВИДЕО)

К адри от шокиращия момент, в който самолет избухна в пламъци, след като се разби до междущатска магистрала в Нешвил и уби всичките петима души на борда, изтекоха в мрежата.

Едномоторният самолет се разби близо до междущатска магистрала 40 в западната част на града около 20:00 часа, казаха служители.

Пилотът се е свързал по радиото с близкото летище и е казал, че имат авариен двигател и прекъсване на захранването, според WKRN. Пилотът поискал спешно разрешение за кацане, след което по-късно съобщил, че няма да успее да стигне до пистата.

По късно самолетът се разбива, загива пилотът и пътниците.

Видеозапис от близките камери показа зашеметяващия момент, в който малкият самолет профучава покрай камерите и точно над междущатската магистрала. Миг по-късно от магистралата се виждаше огнено кълбо.

Националният съвет по безопасност на транспорта и Федералната авиационна администрация ще разследват катастрофата. Екипи на полицията и пожарната на метрото са се отзовали на гледката на катастрофата.

Свидетели съобщават, че са видели самолета да идва над междущатската магистрала от север и да пресича платната, преди да се удари в тревната средна част.

