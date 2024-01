Самолетна катастрофа в Бразилия, седем са загинали

С едем души загинаха вчера, след като малкият самолет, с който са пътували, се разби в селскостопански район на югоизточния бразилски щат Минас Жераис, съобщиха властите, цитарани от Франс прес.

Едномоторният самолет, който е летял от Кампинас за Сао Пауло, се е разбил, след като е получил повреда във въздуха около 10:30 ч. местно време в близост до миньорския град Итапева, съобщиха за АФП пожарникарите от Минас Жераис.

"Седем души (които са били на борда) бяха открити мъртви", съобщиха те в последния си бюлетин, след като първоначално съобщиха за откриването на три тела сред останките на самолета.

