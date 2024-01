Смъртоносната самолетна катастрофа в Япония: Доклад хвърля светлина върху причините за трагедията

Ч ервените предупредителни светлини, които казват на пилотите да не рулират самолетите по пистите, са били "неизправни" по време на самолетната катастрофа в Япония, при която загинаха петима души, според системата за предупреждение, сочи доклад.

Записите от контрола на въздушното движение от моментите преди катастрофата показват как на самолет на бреговата охрана е било казано да изчака на място за изчакване до пистата минути преди да се сблъска с полет на Japan Airlines (JAL), който се е подготвял за кацане на летище "Ханеда" в Токио.

Въпреки това червените предупредителни светлини, известни като стоп ленти, за това място за задържане и няколко други на пистата са били "неизправни" по това време, според предупреждението NOTAM (Notice to Airmen).

アメリカのABCは羽田空港の警告灯が故障していたと報じている

日本のマスコミは口止めですか?

•



Runway warning lights were broken at time of Japan Airlines plane fire, report shows https://t.co/xUgGFLNwUr — \(ё_ё)/ yo-yo ゴーヤじゃ無いよゴーヤーだよ (@1676can) January 5, 2024

Петима души от самолета на бреговата охрана са загинали, но всички 379 души от полета на JAL са били безопасно евакуирани.

Само капитанът на по-малкия самолет на бреговата охрана е оцелял, заяви служител на бреговата охрана.

"Почти сигурно", че катастрофата можеше да бъде избегната, ако светлините са работили

Стоп светлините се използват като допълнителна мярка за безопасност, за да се предотврати навлизането на самолети на пистата, когато тя се използва.

Дори ако ръководителят на полетите даде зелена светлина за рулиране на самолета на пистата, пилотите са обучени да отказват, ако светлините на стоп лентата продължават да светят.

Международната организация за гражданска авиация (ICA) също така заявява, че пилотите "никога не трябва да пресичат" светлините, когато те светят, а ръководителите на полети "никога не трябва да инструктират пилот или водач на превозно средство да пресича активна стоп лента, освен когато са налице извънредни мерки".

Intense Training Credited for Saving Lives of JAL Flight 516s Passengers, Crew | HNGN #JapanNews #JapanNews #WorldNews #AsiaNews [Video] Observations noted that the evacuation of all passengers and crew of Japan Airlines Flight 516 can be credited to the… https://t.co/yL6i04E4MI — China News Video (@ChinaNewsVideo) January 5, 2024

Когато стоп лентите са неизползваеми - защото не работят или не могат да бъдат изключени - летищата се съветват да използват на тяхно място превозни средства "follow-me".

Един от експертите в бранша казва пред Sky News, че въпреки че неработещите стоп ленти не биха причинили катастрофата, те "почти сигурно биха я предотвратили".

Sky News се е свързала с летище "Ханеда" и с Министерството на транспорта на Япония за коментар.

Пилотът отрича да е навлязъл на пистата без разрешение

След сблъсъка във вторник пистата на летището в Токио, което е едно от най-натоварените в света, е затворена. Според японския министър на транспорта Тецуо Сайто тя вероятно ще бъде отворена отново на 8 януари.

Екипите на летището започнаха да разчистват овъглените останки на самолета на Japan Airlines от пистата в петък, докато продължава разследването на причините за катастрофата.

Това се случва, след като властите в Япония публикуваха пълна стенограма, в която подробно са описани разговорите на контрола на въздушното движение минути преди фаталната самолетна катастрофа на летището.

В стенограмата са показани разговорите между контролната кула на летището и двата самолета, участвали в сблъсъка.

От стенограмата на кулата става ясно, че пътническият полет на JAL е получил разрешение да кацне, докато на самолета на бреговата охрана е било казано да изчака в точката за изчакване до пистата.

Според стенограмата, публикувана от японското министерство на транспорта, самолетът на бреговата охрана изглежда потвърждава заповедта за задържане край пистата обратно към контрола на въздушното движение преди сблъсъка.

Video footage from inside Japan Airlines plane that caught fire on runway of Tokyo International Airport, Japan 🇯🇵



Subscribe @Disaster_News for more news. pic.twitter.com/peh6l3a7WF — Saaz Abadi (@Saaz_Abadi) January 5, 2024

Но капитанът на самолета на бреговата охрана казва, че е навлязъл в пистата, след като е получил разрешение.

Пилотът на самолета на бреговата охрана Bombardier Dash-8 Turboprop е тежко ранен след катастрофата.

"Голяма вероятност за човешка грешка"

Полетът на JAL, който е пристигал от северния остров Хокайдо, избухва в пламъци след катастрофата във вторник.

В момента властите разследват какво точно се е случило, включително как двата самолета са се озовали на една и съща писта.

"The scariest moment of my life..."



See the first interview with the Aussie family who were on board the Japan Airlines crash.#9News | MAJOR EXCLUSIVE TONIGHT 6pm pic.twitter.com/St81GxmHEE — 9News Australia (@9NewsAUS) January 5, 2024

Според местни медии полицията в Токио също така разследва отделно дали професионална небрежност може да е допринесла за катастрофата.

"Има голяма вероятност да е станала човешка грешка", каза авиационният анализатор Хироюки Кобаяши, бивш пилот на JAL.

"Самолетните катастрофи много рядко се случват поради един-единствен проблем, така че мисля, че и този път е имало два или три проблема, които са довели до инцидента."