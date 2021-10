Самолетна катастрофа в Русия, най-малко 16 души загинаха

С амолет "Лет" L-410, принадлежащ на аероклуб, се разби в град Мензелинск в Татарстан, съобщиха за ТАСС аварийните служби. "Около 09:11 часа московско време (съвпада с българското) в Мензелинск се разби лекомоторен самолет "Лет" L-410, принадлежащ на аероклуб. На борда имаше 20 души", каза източникът.

Според информациите най-малко 16 души са загинали, а трима са ранени в резултат на катастрофата, като работата на мястото на инцидента продължава.

