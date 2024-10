Само за два дни Мъск увеличи богатството си с 31 млрд. долара

Н а 25 октомври акциите на Tesla поскъпнаха с 3,4% до 269,19 долара, което е най-високата им цена на затваряне от септември 2023 г. насам.

Това се случи след най-големия еднодневен скок в цените на акциите от май 2011 г. насам, тъй като на 24 октомври акциите скочиха с 22%. По този начин компанията на Елон Мъск надмина прогнозите на анализаторите за печалба през третото тримесечие. Най-богатият човек в света прогнозира 30% ръст на доставките на автомобили през 2025 г., съобщи „Форбс“.

Двудневният ръст от 26% добави около 157 млрд. долара към пазарната капитализация на Tesla. Стойността на компанията скочи от 686 на 843 млрд. долара.

Elon Musk added over $30 billion to his net worth in a day on Tesla's post-earnings stock surge.#Prada pic.twitter.com/qZyLSX5dif