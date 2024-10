Адвокатите на "Екс" платиха глобите в Бразилия, но в грешна банка

В ърховният съд на Бразилия обяви снощи, че адвокатите, представляващи социалната платформа "Екс", са платили наложените на компанията, собственост на милиардера Илон Мъск, глоби на грешната банка, предаде Ройтерс.

Затова и съдът отложи решението си дали да позволи на технологичната фирма да възобнови дейността си в Бразилия.

Бразилия ще блокира достъпа до платформата "Екс"

По-рано вчера "Екс" подаде ново искане за възстановяване на услугите ѝ на територията на най-голямата държава в Южна Америка с довода, подкрепен с документи, че е платила всички дължими глоби.

Elon Musk’s X Still Down in Brazil After Company Sends $5.2 Million Fine to Wrong Bankhttps://t.co/KCOxm0acpv pic.twitter.com/uyQ0WNeMlh